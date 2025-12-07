Slušaj vest

Tela dve mlade žene (22 i 24) otkrivena u Kaunasu, u Litvaniji, jedna za drugom, na različitim lokacijama, a Benas M. (29) brzo je postao u fokusu istrage jer se verovalo da je pobegao sa jednog od mesta zločina.

Policija je objavila fotografije muškarca i izdala strogo upozorenje javnosti: „Molimo vas da ne pokušavate sami da ga uhapsite – mogao bi biti opasan.“

Prepoznali ga na ulici

Međutim, u petak su Benasa M. prepoznali prolaznici na ulici – i potraga za osumnjičenim ubicom je počela, uprkos upozorenju policije.

Screenshot 2025-12-07 224245.png
Foto: Kauno policija

Naime, stotine građana se povezalo putem aplikacije, deleći podatke o lokaciji i šaljući savete. Benas M. se jeste presvukao, iznenada obukavši crvenu jaknu – ali i ove informacije su se brzo proširile. Sve više ljudi mu je bilo na tragu, prateći ga kroz grad noću.

Držali ga do dolaska policije

Konačno, Benas M. je primećen u parku, okružen i oboren na zemlju. Sve više ljudi se okupljalo oko njega, a držali su osumnjičenog dok nije stigla policija.

Policija je saopštila da je muškarčevo lice bilo krvavo kada je uhapšen. Benasa M. je policija uhapsila u parku. Prema rečima istražitelja, jedna od žrtava je u srodstvu sa osumnjičenim, a istražitelji sumnjaju da je on prevario žrtve pretvarajući se da želi da iznajmi stan.

Dvadesetdevetogodišnjak je sada u pritvoru. Policija se zahvalila javnosti na saradnji.

Kurir.rs/Bild

Ne propustiteBosna i HercegovinaALDINA MOLILA LJUDE DA ZOVU POLICIJU, ALI NIKO NIJE HTEO DA POMOGNE DOK JE BEŽALA OD UBICE: Kalajdžić na prvom ročištu tražio da bude pušten na slobodu!
Aldina Jahić ubijena devojka Mostar.jpg
PlanetaOZLOGLAŠENI TROSTRUKI UBICA PRESKOČIO ZID I NESTAO BEZ TRAGA: Pre tri decenije pobio celu svoju porodicu u "PEKARSKOM MASAKRU" - Velika potera u Italiji
Elia del Grande pekarski masakr italija
Pop kulturaBrutalno ubio manekenku pa njeno telo stavio u frižider: Dve godine porodica čeka pravdu, otkriveni novi potresni detalji
Model Melisa Muni.jpg
ŽivotBalerina je tvrdila da je bivši muž truje i da je nasilan: Kada ga je upucala, otkrivena je šokantna istina o njenim lažima
Ešli1.jpg