Avion kompanije "ADŽet" koji je obavljao let Priština-Istanbul sa brojem izleteo je sa piste odmah nakon sletanja na aerodrom Sabiha Gokčen u Turskoj.

Avion je skliznuo sa rulne staze nakon sletanja i zaustavio se na ivici piste, ali da u incidentu nije bilo povređenih.

U saopštenju nadležnih se navodi da se radi o avionu tipa Boing 737-800, kao i da su svi putnici bezbedno evakuisani spoljnim stepenicama, bez potrebe za korišćenjem klizača za slučaj opasnosti.

Nema izveštaja o povređenima i putnici su uredno napustili aerodrom ka svojim odredištima.

Kompanija Ej džet je saopštila da je avion izvršio redovno sletanje i da je tokom kretanja rulnom stazom dospeo na meki teren, usled obilnih padavina.

Kurir.rs/kosovo online

