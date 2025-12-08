TAJLAND NAPAO KAMBODŽU NAKON OPTUŽBI DA JE POKRENULA SUKOB OKO SPORNE GRANICE

Kraljevska vojska Tajlanda saopštila je jutros da je pokrenula vazdušne napade duž sporne granice sa Kambodžom, nakon sukoba sa tom zemljom u kojem je bilo ubijenih i ranjenih.

Tajland je prvobitno saopštio da je izgubio dva vojnika, da bi potom objavio da je jedan njegov vojnik poginuo, a osam povređeno nakon što je na njih otvorena vatra sa kambodžanske strane.

Kambodža tvrdi da je napad pokrenuo Tajland i kaže da nisu uzvratili na udare.

BBC prenosi da su sukobi prijavljeni u severoistočnim tajlandskim provincijama Si Sa Ket i Ubon Račatani, kao i u kambodžanskim severnim pograničnim provincijama Preah Vihear i Odar Meančej

Obe zemlje se međusobno optužuju za kršenje sporazuma o prekidu vatre u kojem su posredovali Malezija i američki predsednik Donald Tramp.

Žestoki granični spor između Tajlanda i Kambodže prerastao je u petodnevni rat u julu, u kojem je poginulo najmanje 48 ljudi, a raseljeno je oko 300.000 osoba.

Tajlandska vojska saopštila je da je locirala tenkove T-55 u Kambodži u gradu Samraongu udaljenom samo 20 kilometara od sporne granice.

Naređenja za evakuaciju izdata su u tajlandskom gradu Sa Kaeu koji je na oko 48 kilometara od granice sa Kambodžeom i 200 kilometara istočno od tajlandske prestonice Bangkoka.

Dronovi, vatra iz mitraljeza, granate

Vojska te zemlje je takođe optužila Kambodžu da koristi dronove, otvara vatru iz mitraljeza i ispaljuje granate na tajlandske trupe na granici blizu grada Čong Kan Ma u provinciji Si Sa Ket.

Tvrdi se da kambodžanske trupe ispaljuju rakete BM-21 MLRS, oružje koje se obično lansira sa zadnjeg dela oklopnog vozila – na više civilnih područja u Ban Kruatu, pograničnom selu na severoistoku Tajlanda.

Kambodža tvrdi da je Tajland bio taj koji je otvorio vatru, dodajući da uopšte nisu uzvratili.

Tajlandsko Ratno vazduhoplovstvo saopptilo je da su vazdušni napadi izvršeni jutros bili usmereni samo na vojne objekte u Kambodži i da je izbegavanje udara po civilima imalo "najviši prioritet".

Vojska navodi u svom najnovijem izveštaju da su udari odgovor na vojne aktivnosti Kambodže, koje bi mogle da ugroze tajlandsko pogranično područje.

- Vazdušni napadi su bili veoma precizni i fokusirani samo na vojne ciljeve blizu linije fronta. Nisu uticali na civile - rekao je portparol tajlandske vojske Vintai Suvari na brifingu za novinare.

Video snimci na društvenim mrežama prikazuju roditelje u Kambodži kako žure u školu po decu nakon vesti o vazdušnim napadima dok se panika širi duž granice.

Tajlandska vojska je jutros objavila snimak onoga što naziva kambodžanskim minobacačkim napadom.

Kambodžanski zvaničnici kažu da su tri civila povređena u Odar Meančeju, pograničnom regionu na severozapadu zemlje.

Zamenik guvernera regiona kaže da su povređeni "u napadu tajlandskih vojnih snaga" i da je u toku medicinska evakuacija.

Julski mirovni sporazum dve zemlje, koji je postignut uz posredovanje Malezije, usledio je nakon što je Tramp pozvao tajlandske i kambodžanske lidere i zapretio da će obustaviti pregovore o carinama sa njima ukoliko se borbe ne zaustave.

Tramp tvrdio da je načinjen "monumentalni korak"

U oktobru je Tramp došao na samit ASEAN (Asocijacije nacija jugoistočne Azije) u Maleziji kako bi predsedavao potpisivanjem zajedničke mirovne deklaracije.

- Ovo je značajan dan za Jugoistočnu Aziju. Monumentalni korak - rekao je tada Tramp.

Ali samo dve nedelje nakon tog ceremonije potpisivanja, Tajland je saopštio da će obustaviti sprovođenje sporazuma.

To se dogodilo nakon što su dva tajlandska vojnika ranjena u eksploziji mine u blizini kambodžanske granice.

Kambodža, koja je nominovala Trampa za Nobelovu nagradu za mir za njegovu ulogu u posredovanju u prekidu vatre, insistirala je da je posvećena sporazumu.

Malezijski premijer Anvar Ibrahim, koji je uz Trampa bio glavni posrednik oko sporazuma, kazao je jutros da je "duboko zabrinut" zbog izbijanja novih borbi i pozvao obe strane da "pokažu maksimalnu uzdržanost".