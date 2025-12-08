Slušaj vest

Američki predsednik Donald Tramp kritikovao je ukrajinskog kolegu Volodimira Zelenskog što nije "pročitao predlog" za mir u Ukrajini koji je pre tri nedelje predstavio Vašington, a koji je predmet odvojenih razgovora sa Moskvom i Kijevom.

- Razgovarali smo sa (ruskim) predsednikom Vladimirom Putinom, razgovarali smo sa ukrajinskim liderima - uključujući Zelenskog, predsednika Zelenskog - i moram reći da sam malo razočaran što predsednik Zelenski još nije pročitao američki predlog - rekao je kasno sinoć američki predsednik.

On je poručio novinarima na svečanosti u Vašingtonu.

- On (plan) odgovara Rusiji, mislim da bi Rusija više volela da dobije celu zemlju (Ukrajinu), ali nisam siguran da to odgovara Zelenskom - dodao je Tramp.

Donald Tramp Volodimir Zelenski Foto: Andrew Harnik / Getty images / Profimedia, Alex Brandon/AP

Od kada je američki plan predstavljen pre gotovo tri nedelje, održano je nekoliko rundi razgovora sa Ukrajincima u Ženevi i na Floridi u pokušaju da se izmeni tekst u korist Kijeva.

Pregovori u Kremlju ruskog predsednika Vladimira Putina sa Stivom Vitkofom i Trampovim zetom Džaredom Kušnerom o mirovnom planu za Ukrajinu Foto: Alexander Kazakov / Sputnik / Profimedia, Kristina Kormilitsyna / Zuma Press / Profimedia

Dokument je takođe predstavljen Putinu u utorak tokom posete Moskvi američkog izaslanika Stiva Vitkofa i Džareda Kušnera, zeta američkog predsednika i neformalnog posrednika.

Pregovori SAD i Ukrajine o okončanju rata koji Kijev vodi sa Rusijom, domaćin Trampov izaslanik Stiv Vitkof u njegovom privatnom klubu na Floridi Foto: CHANDAN KHANNA / AFP / Profimedia, Terry Renna/FR60642 AP

Malo detalja se pojavilo o tom izmenjenom planu, nakon što su Kijev i Evropljani početnu verziju doživeli kao uglavnom povoljnu za Rusiju.

(Kurir.rs/Beta-AP)

