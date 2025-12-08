"ZELENSKI NIJE NI PROČITAO PREDLOG" Tramp kaže da je "malo razočaran" u ukrajinskog predsednika i priznaje da mirovni plan "odgovara Rusiji" (FOTO)
Američki predsednik Donald Tramp kritikovao je ukrajinskog kolegu Volodimira Zelenskog što nije "pročitao predlog" za mir u Ukrajini koji je pre tri nedelje predstavio Vašington, a koji je predmet odvojenih razgovora sa Moskvom i Kijevom.
- Razgovarali smo sa (ruskim) predsednikom Vladimirom Putinom, razgovarali smo sa ukrajinskim liderima - uključujući Zelenskog, predsednika Zelenskog - i moram reći da sam malo razočaran što predsednik Zelenski još nije pročitao američki predlog - rekao je kasno sinoć američki predsednik.
On je poručio novinarima na svečanosti u Vašingtonu.
- On (plan) odgovara Rusiji, mislim da bi Rusija više volela da dobije celu zemlju (Ukrajinu), ali nisam siguran da to odgovara Zelenskom - dodao je Tramp.
Od kada je američki plan predstavljen pre gotovo tri nedelje, održano je nekoliko rundi razgovora sa Ukrajincima u Ženevi i na Floridi u pokušaju da se izmeni tekst u korist Kijeva.
Dokument je takođe predstavljen Putinu u utorak tokom posete Moskvi američkog izaslanika Stiva Vitkofa i Džareda Kušnera, zeta američkog predsednika i neformalnog posrednika.
Malo detalja se pojavilo o tom izmenjenom planu, nakon što su Kijev i Evropljani početnu verziju doživeli kao uglavnom povoljnu za Rusiju.
(Kurir.rs/Beta-AP)