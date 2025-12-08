Ruski napad na Sumsku oblast Ukrajine, ranjeno devet osoba, dvoje povređeno u gradu Černihiv
RUSKI NAPAD NA SUMSKU OBLAST! Lokalne ukrajinske vlasti saopštile da je ranjeno devet ljudi (FOTO)
Ukrajinske vlasti su jutros saopštile da je devet ljudi ranjeno u ruskim vazdušnim napadima tokom prethodne noći.
- Sedam povređenih je prijavljeno u Sumskoj oblasti - objavio je guverner tog regiona Oleg Grigorov na Telegramu.
Foto: screenshot X
Dmitro Brižinski, načelnik vojne uprave Černihiva, saopštio je da su u napadima povređene dve osobe u tom gradu.
To je preneo francuski list Mond na svom sajtu.
(Kurir.rs/Beta)
