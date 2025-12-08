Slušaj vest

Ukrajinske vlasti su jutros saopštile da je devet ljudi ranjeno u ruskim vazdušnim napadima tokom prethodne noći.

- Sedam povređenih je prijavljeno u Sumskoj oblasti - objavio je guverner tog regiona Oleg Grigorov na Telegramu.

ukrajina černihiv
Foto: screenshot X

Dmitro Brižinski, načelnik vojne uprave Černihiva, saopštio je da su u napadima povređene dve osobe u tom gradu.

To je preneo francuski list Mond na svom sajtu.

(Kurir.rs/Beta)

Ne propustitePlaneta"ZELENSKI NIJE NI PROČITAO PREDLOG" Tramp kaže da je "malo razočaran" u ukrajinskog predsednika i priznaje da mirovni plan "odgovara Rusiji" (FOTO)
Vladimir Zelenski
Planeta"AKO RUSI ŽELE DA UNIŠTE BRANU, SPREMNI SMO! NAPRAVILI SMO ALTERNATIVNE PUTEVE, OBEZBEDILI ZALIHE": Ukrajinska vojska poslala poruku ruskoj strani
Pečenježanska brana
PlanetaUKRAJINCI "ULOVILI PUTINOVU ĆERKU" U "OMRAŽENOJ EVROPI"?! U Kijevu bi bila "bolja PVO od bilo koje rakete Patriot", evo šta je rekla kada su tražili da ZOVE OCA
Vladmir Putin Elizaveta Krivonogih
Planeta"SAMO 2 POTEZA SU DOVOLJNA DA SE ZAUSTAVI PUTIN" Bivši direktor CIA koji je vodio američku vojsku u DVA RATA tvrdi da ovakav KRAH sledi Rusiji u 2026. (FOTO)
Dejvid Petreus Vladimir Putin rat