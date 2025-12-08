KO IMA JAČU VOJSKU - TAJLAND ILI KAMBODŽA? Ponovo bukti rat u Indokini, odnos snaga je jasno na strani OVE ZEMLJE! Protivnik nema ni BORBENE AVIONE (FOTO/VIDEO)
Obe zemlje se međusobno optužuju za kršenje primirja u čijem sklapanju je posredovao američki predsednik Donald Tramp.
Tenzije su porasle otkako je Tajland prošlog meseca obustavio mere deeskalacije nakon što je tajlandski vojnik teško povređen u minskom polju za koje Bangkok tvrdi da ga je Kambodža nedavno postavila. Kambodža odbacuje te optužbe.
Budžeti i kopnena vojska
Kambodža je imala odbrambeni budžet od 1,3 milijarde dolara u 2024. godini i 124.300 aktivnih vojnika. Oružane snage su osnovane 1993. godine spajanjem bivše komunističke vojske zemlje i dve druge vojske otpora.
Kambodžansku kopnenu vojsku čini oko 75.000 vojnika, uz podršku više od 200 tenkova i oko 480 artiljerijskih oruđa.
Tajland, koji SAD klasifikuju kao jednog od glavnih saveznika van NATO-a, ima veliku, dobro finansiranu vojsku, sa odbrambenim budžetom od 5,73 milijarde dolara u 2024. godini i preko 360.000 aktivnih pripadnika.
Tajlandska kopnena vojska ima ukupno 245.000 ljudi, uključujući 115.000 regruta, oko 400 tenkova, preko 1.200 oklopnih transportera i oko 2.600 artiljerijskih oružja.
Vojska ima sopstvenu flotu aviona, koja se sastoji od putničkih aviona, helikoptera poput desetina američkih "Blek hokova" i bespilotnih letelica.
Vazduhoplovstvo
Kambodžansko ratno vazduhoplovstvo ima 1.500 ljudi, sa relativno malom flotom aviona, uključujući 10 transportnih aviona i 10 transportnih helikoptera.
Ne poseduje borbene avione, ali ima 16 višenamenskih helikoptera, uključujući šest Mi-17 iz sovjetske ere i 10 kineskih Z-9.
Tajland ima jedno od najbolje opremljenih i obučenih vazduhoplovnih snaga u jugoistočnoj Aziji, sa procenjenih 46.000 ljudi, 112 aviona, uključujući 28 F-16 i 11 švedskih lovaca Gripen, i desetinama helikoptera.
Mornarica
Kambodžanska mornarica ima procenjenih 2.800 ljudi, uključujući 1.500 pešadinaca, sa 13 patrolnih i obalskih borbenih plovila i jednim amfibijskim desantnim čamcem.
Tajlandska mornarica je mnogo veća, sa skoro 70.000 ljudi, što obuhvata mornaričku avijaciju, marince, obalsku odbranu i regrute.
Ima jedan nosač aviona, sedam fregata i 68 patrolnih i obalskih borbenih plovila. Tajlandska flota takođe sadrži nekoliko amfibijskih i desantnih brodova koji mogu da prime stotine vojnika i 14 manjih desantnih čamaca.
Tajlandska pomorska avijacijska divizija ima sopstvenu flotu aviona, uključujući helikoptere i bespilotne letelice, pored marinaca koji broji 23.000 ljudi, uz podršku desetina naoružanih borbenih vozila.
(Kurir.rs/Reuters)