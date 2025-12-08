Slušaj vest

Prema izveštajima, u ranim jutarnjim satima 7. decembra, japanski ministar odbrane Šinđiro Koizumi sazvao je vanrednu konferenciju za štampu, rekavši da je borbeni avion J-15, sa nosača aviona „Lijaoning“ kineske ratne mornarice, u popodnevnim satima prethodnog dana, dva puta izveo povremeno radarsko zračenje nad borbenim avionom F-15 japanskih Snaga za samoodbranu, u vazduhu iznad otvorenog mora jugoistočno od ostrva Okinave. Japanska strana je takav potez definisala kao "opasno ponašanje izvan okvira neophodnog za bezbedan let aviona", te je tvrdila da je kineskoj strani uputila "snažan protest".

Novinari su, u vezi sa tim, od portparola Ministarstva spoljnih poslova Kine, zatražili komentar.

Portparol je rekao da je kineska vojska već obrazložila ozbiljan stav po ovom pitanju. Istina je vrlo jasna. Često izviđanje i ometanje od strane japanskih borbenih aviona, usmereno protiv normalnih kineskih vojnih delatnosti, predstavlja najveći rizik za bezbednost mora i vazduha.

„Kina ne prihvata takozvani demarš japanske strane, odbacila ga i podnela je uzvratne demarše u Pekingu i Tokiju“, naglasio je portparol.