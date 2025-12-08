Slušaj vest

Predsednik Benina Patris Talon pojavio se sinoć na nacionalnoj televiziji kako bi uverio građane ove zapadnoafričke nacije da je situacija "potpuno pod kontrolom" posle pokušaja puča tokom dana, prenela je britanska televizijska mreža BBC.

- Želeo bih da pohvalim osećaj dužnosti koji je pokazala naša vojska i njeni lideri, koji su ostali lojalni naciji - rekao je Talon, koji je delovao smireno tokom prenosa uživo.

Vlada je saopštila da je sprečila pobunu nekoliko sati nakon što je grupa vojnika proglasila preuzimanje vlasti.

Kasnije popodne, ogromne eksplozije su se čule u Kotonuu, najvećem gradu Benina i sedištu vlade zemlje.

Smatra se da je to rezultat vazdušnog napada.

Pre eksplozija, podaci o praćenju leta pokazuju da su tri aviona ušla u vazdušni prostor Benina iz susedne Nigerije.

Dva su se od tada vratila u nigerijski grad Lagos, a treći se kretao ka vazduhoplovnoj bazi u Kandžiju u zapadnom delu Nigerije.

Predsednik Benina Patris Talon Foto: YOAN VALAT/EPA

U jednom trenutku, dva aviona su letela jedan pored drugog, što analitičari sugerišu da su bili vojni avioni.

U tom trenutku, avion francuskog ratnog vazduhoplovstva imao je kružni let iznad Kotonua.

Francuske diplomate su demantovale ranije izveštaje da se Talon sklonio u francusku ambasadu u Kotonuu.

Pokušaj puča u Beninu Foto: X/Printscreen

Pre današnjeg osujećenog pokušaja puča u Beninu, u Zapadnoj Africi je bi niz državnih udara, što je pojačalo strahove da bi bezbednost regiona mogla da bude pogoršana.

Benin, bivša francuska kolonija, smatra se jednom od stabilnijih demokratija u Africi.

Nacija je jedan od najvećih proizvođača pamuka na kontinentu, ali se nalazi među najsiromašnijim zemljama sveta.

Nigerija, veliki sused Benina na istoku, opisala je pokušaj puča kao "direktan napad na demokratiju".