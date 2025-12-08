Slušaj vest

Blogerka Ana Saparina izazvala je široko negodovanje u Rusiji nakon što je na društvenim mrežama objavila uznemirujući snimak u kojem se pojavljuje njen sin.

Tridesetšestogodišnja Saparina iz Saratova podelila je video u kojem se vidi kako njen sin leži u vakuum kesi, dok ona zatim pomoću usisivača izvlači vazduh, navodno da bi mu, kako je rekla svojim pratiocima, pružila „posebno iskustvo“. Dečak je nekoliko sekundi ostao nepomičan, a kada je shvatio da majka ne prestaje, uzviknuo je „mama!“. Ana se pritom smejala i napomenula da se „dovod kiseonika u kesu može potpuno zaustaviti“.

Snimak je uznemirio javnost, a mnogi su optužili blogerku da se neodgovorno poigrava životom svog deteta. Lokalni centar za socijalni rad zatražio je proveru uslova u kojima porodica živi i okolnosti koje su dovele do ovog događaja.

Prema navodima medija, policija je pokrenula istragu. Ana je u međuvremenu uklonila sporni video, ali se on i dalje brzo širi internetom.

Saparina je poznata po svom roditeljskom blogu, čiji snimci često dostižu milionske preglede.

(Kurir.rs)

