Slušaj vest

Tri osobe su poginule, tri su povređene, a za jednom se još uvek traga.

Dramatična operacija spasavanja

Prema informacijama službi za vanredne situacije Kanarskih ostrva, talasi su odneli nekoliko ljudi, a među žrtvama, prema pisanju lista "Diario de Avisos", je i nekoliko stranih turista. Potvrđeno je da su mrtva dva muškarca, od kojih je jedan imao 35 godina, i jedna žena stara 55 godina.

Detalji o drugom preminulom muškarcu još nisu objavljeni.

Tokom haotičnih scena na moru, još jedna žena je doživela srčani zastoj na liticama. Spasioci su je odveli na sigurno džet skijem, gde je reanimirana, a zatim helikopterom prebačena u bolnicu. Identitet i nacionalnost žrtava još nisu poznati.

U opsežnoj operaciji spasavanja bili su uključeni mornarički helikopter, vatrogasci, kola hitne pomoći i policija. Spasioci su tragali do kasno uveče za nestalom osobom, ali potraga je do sada bila bezuspešna.

Izdata upozorenja

Državni emiter RTVE je izvestio da su vlasti Kanarskih ostrva upozorile na opasne talase još u nedelju. Iako su prirodni kameni bazeni izuzetno popularni među turistima, oni se brzo pretvaraju u smrtonosne zamke tokom uzburkanog mora.

Visoki talasi mogu izvući plivače na more, a jake struje čine povratak na obalu gotovo nemogućim. Prema izveštajima medija, nekoliko ljudi je uspelo da samostalno izađe iz vode i bude spaseno.

Nažalost, ovo je druga takva tragedija na Tenerifeu u kratkom vremenskom periodu. Ogromni talasi su 8. novembra takođe izazvali haos, a nekoliko ljudi je odnela voda. Tri osobe su poginule, a 15 je povređeno.