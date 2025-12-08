Slušaj vest

Cilj okončanja severnokorejske nuklearne pretnje bio je konstantan u Nacionalnoj bezbednosnoj strategiji svakog američkog predsednika od pojave nuklearnog programa Pjongjanga 2003. godine, ali taj cilj je primetno odsutan iz najnovijeg dokumenta od petka, koji mnogi smatraju upadljivim.

Izostavljanje Severne Koreje i njenog ubrzanog programa za razvoj nuklearnog oružja, posebno balističkih raketa sposobnih da pogode kopno SAD, podiže očekivanja o potencijalnom obnavljanju razgovora između Trampa i Kim Džong Una, koji su poslednji put održani 2019. godine.

Tramp je već pomenuo svoju spremnost da sedne sa severnokorejskim liderom na „proaktivan“ način, ukazujući da „želi nešto da uradi, preduzme neku akciju“, rekao je Hong Min iz Korejskog instituta za nacionalno ujedinjenje.

„I takođe mislim da postoji određeni nivo svesne namere da denuklearizacija... zaista ne bi trebalo da se pominje ovde“, rekao je Hong, stručnjak za strateško razmišljanje Pjongjanga.

U Trampovom prethodnom planu nacionalne bezbednosti, izdatom tokom njegovog prvog mandata 2017. godine, Severna Koreja je pomenuta 16 puta kao pretnja „našoj domovini“ i odmetnička država koja bi mogla „upotrebiti nuklearno oružje protiv Sjedinjenih Država“.

Ovogodišnji dokument opisuje Trampovu viziju „fleksibilnog realizma“, koja se fokusira na obuzdavanje sukoba sa Kinom oko Tajvana jačanjem vojne moći njenih saveznika u Aziji, pre svega Južne Koreje i Japana.

1/5 Vidi galeriju Oružje i vojska Severne Koreje Foto: STR / AFP / Profimedia, KCNA/KCNA

Kim Džong Un: „Postali smo nuklearna država“

I Južna Koreja i Sjedinjene Države su u ponedeljak negirale bilo kakvu promenu politike prema Severnoj Koreji, ističući da denuklearizacija ostaje cilj.

Međutim, predsednik Severne Koreje, Kim Džong Un je jasno stavio do znanja da će se vratiti na razgovore zavisiti od njihove prirode i da će se on i Tramp morati sastati kao ravnopravni lideri nuklearnih država.

„Koncept 'denuklearizacije' je već izgubio svoje značenje. Postali smo nuklearna država“, rekao je Kim parlamentu u septembru. „Kažem da je 'denuklearizacija' poslednja, poslednja stvar koju mogu da očekuju od nas.“

„Ako Sjedinjene Države, oslobađajući se apsurdne težnje da denuklearizuju druge i priznajući realnost, žele istinski mirnu koegzistenciju sa nama, nema razloga da se sa tim ne suoče“, rekao je Kim.

1/4 Vidi galeriju Kim Džong Un grli svoje vojnike Foto: STR / AFP / Profimedia

Analitičari kažu da bi mirovni pregovori sa Trampom učvrstili Kimovu poziciju kod kuće kao svetskog lidera i dokazali svom osiromašenom narodu da je ispunio obećanje koje njegov otac i deda nisu mogli da ispune.

Njih dvojica su održali sastanke na vrhu 2018. i 2019. godine, a zatim su pregovori o nuklearnom arsenalu Pjongjanga propali.

Severna Koreja je pod teškim međunarodnim sankcijama zbog ovog oružja i svog programa balističkih raketa.

Sve je u prilog pregovorima?

Od objavljivanja američkog dokumenta, Južna Koreja je naglasila da veruje da bi zvezde mogle biti poravnate da se razgovori sa Severnom Korejom ponovo pokrenu sledeće godine i da su signali ključnih igrača, od SAD do Kine i Japana, dobri.

„Ono što smo do sada uradili dalo je rezultate u smislu stvaranja pravih uslova za napredak mirovnog procesa na Korejskom poluostrvu“, rekao je u nedelju Vi ​​Sung-lak, savetnik za nacionalnu bezbednost Južne Koreje.

U međuvremenu, Južna Koreja je tiho jačala sopstvenu odbrambenu moć, obećavajući da će povećati vojnu potrošnju na 3,5% BDP-a do 2035. godine i povećanje od 7,5% sledeće godine u skladu sa Trampovim zahtevima.

Američki ministar odbrane Pit Hegset pohvalio je Južnu Koreju u subotu kao „primernog“ saveznika koji će „zaslužiti našu posebnu naklonost“ jer je pristao da „preuzme vodeću ulogu u... konvencionalnoj odbrani. Optimistični smo da će drugi indo-pacifički saveznici slediti taj primer.“