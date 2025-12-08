Slušaj vest

Stanica poznata pod šifrom UVB-76 se jutros oglasila, i kao i uvek objavila je seriju slova, brojeva, i određenu reč.

- NŽTI 95021 PEREČNICA 9037 2344 - najnovija je poruka koju je objavila stanica.

Perečnica je ruska reč za "bibernjaču", tačnije dozer za biber.

Šta je radio stanica "sudnjeg dana"?

UVB-76, poznata i pod nadimkom "zujalica", je kratkotalasna radio stanica koja emituje program u režimu gornjeg bočnog opsega na frekvenciji od 4625 kHz (talasna dužina od 64,8 m).

Emituje kratak, monoton zujali ton, koji se ponavlja brzinom od približno 25 tonova u minuti, 24 sata dnevno. Ponekad se signal zujalice prekine i odvija se glasovni prenos na ruskom.

Iako prava priroda prenosa nikada nije otkrivena, spekuliše se da je povezan sa sistemom "Mrtva ruka" ili "Perimetar". Sistem "Mrtva ruka" je način za automatsko lansiranje ruskog nuklearnog arsenala u slučaju atomskog napada na zemlju.

Neobični prenosi

Udaljeni razgovori i drugi pozadinski zvuci često su se čuli iza "zujalice" - to sugeriše da se tonovi ne generišu interno, već ih proizvodi uređaj postavljen blizu "živog" mikrofona. Zbog povremenog fluktuirajućeg tona zujanja, pretpostavlja se da tonove generiše tonski točak kakav se koristi u Hamondovim orguljama.

Takođe je moguće da je mikrofon bio slučajno uključen. Jedna takva prilika dogodila se 3. novembra 2001. godine, kada se čuo razgovor na ruskom:

- Ja sam 143. Ne primam generator (oscilator)... ta stvar dolazi iz hardverske sobe.

U septembru 2010. godine primećeno je nekoliko neobičnih zvukova, među njima su bili delovi "Labudovog jezera" Pjotra Iljiča Čajkovskog.

- Oficir stanice "Debjut", zastavnik Uspenskaja. Primila sam probni poziv od Nadežde... razumela - takođe je bila jedna od poruka.

15. maja 2020. godine čuli su se radio prenosi nepoznatih osoba koje govore francuski.

Čemu služi radio "sudnjeg dana"?

Još od hladnog rata se spekuliše da se radio stanica nalazi nedaleko od mesta Povarovo.

Satelitski snimak Povarova, gde se navodno nalazi radio stanica Foto: Javno vlasništvo

Svrha stanice nije objašnjena od strane ruskih vlasti. Međutim, Rimantas Plejkis, bivši ministar komunikacija i informatike Republike Litvanije, napisao je da je svrha glasovnih poruka da se potvrdi da su operateri na prijemnim stanicama u pripravnosti.

Postoji spekulacija objavljena u "Ruskom časopisu za nauke o Zemlji" da opservatorija meri promene u jonosferi emitovanjem signala na 4.625 kHz, istoj frekvenciji emitovanja kao i "zujalica".

Jedno moguće tumačenje je da glasovne poruke predstavljaju vojnu komunikaciju. Mogućnost da je stanica brojčani sistem za obaveštajne agencije, kao što su FSB, neki smatraju malo verovatnom, jer se poruke javljaju u naizgled nepredvidivim vremenima.

Pored toga, statička frekvencija od 4.625 kHz i niska snaga predajnika verovatno nisu pogodne za pouzdanu komunikaciju na velikim udaljenostima.