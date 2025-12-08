Slušaj vest

Bivši predsednik Hondurasa Huan Orlando Ernandes nedavno je zahvalio Bogu i američkom predsedniku Donaldu Trampu – tim redom – što ga je pomilovao zbog presude za trgovinu drogom koju su američki federalni tužioci dobili manje od dve godine ranije.

Govoreći u snimku objavljenom na društvenim mrežama i pozivajući se na američkog predsednika, Ernandez je na kraju rekao da je Tramp „promenio moj život i to nikada neću zaboraviti“. Ali prvo je hvalio Boga, rekavši na španskom: „Video si nepravdu i patnju i u svojoj beskonačnoj milosti si nam pomogao.“

„Zahvaljujući tebi, Gospode, danas sam slobodan čovek“, rekao je Ernandez dok je iznosio svoje prve reči od pomilovanja 1. decembra. „Nikada nisam izgubio veru.“

Ernandez je zatim izrazio „duboku zahvalnost“ Trampu što je, kako je rekao, imao „hrabrosti da brani pravdu i da ispuni svoje obećanje da se nikada više ogromna moć države neće koristiti za progon političkih protivnika“.

U roku od jednog dana od Hernandezovog objavljivanja snimka u petak, sudija je sprečio tužioce Trampovog Ministarstva pravde da pristupe materijalima koji pripadaju ključnom savezniku bivšeg direktora FBI-ja Džejmsa Komija - političkog neprijatelja američkog predsednika koga Bela kuća pokušava krivično da goni, rekavši da je ranije lagao Kongresu.

Ernandez je potom ponovio neke od Trampovih često korišćenih retorika kako bi objasnio svoje pravne probleme, rekavši da je bio izložen koruptivnom gonjenju koje proizilazi iz zavere koju je isplanirala predsednička administracija Džoa Bajdena, kao i operateri takozvane duboke države. Tvrdio je da su navodni zaverenici bili ljuti na njega jer je pokušao da se obračuna sa organizovanim kriminalom u Hondurasu dok je bio predsednik tamo.

„Želeli su da unište moj moral, izbrišu moje ime i ukaljaju moje nasleđe“, rekao je Ernandez, predsednik Hondurasa od 2014. do 2022. godine. „Njihov cilj je bio jasan: skloniti me s puta [i] eliminisati vođu koji je branio zakon i red.

„Ako sam nešto naučio, istina se može ućutkati na neko vreme – ali se ne može izbrisati. Danas se upuštam u zadatak da osiguram da se istina čuje.“

Ernandes ograničio odgovore na X-u

Ernandez je ograničio odgovore na svoj video na X, dozvoljavajući samo nalozima koje je označio da ga komentarišu. Među označenim nalozima bili su i nalozi nekolicine Trampovih saveznika, uključujući sekretarku za štampu Bele kuće Karolin Livit, predsedničkog advokata za pomilovanje Eda Martina, konzervativnog političkog stratega Rodžera Stouna i bivšeg kongresmena Meta Geca.

Ispod Ernandezovog videa nije bilo vidljivih odgovora. Ali je dodata beleška zajednice koja je tačno rekla na španskom: „Ernandez nije nevin.“ Proglašen je krivim i osuđen [u vezi sa] ... optužbama za trgovinu drogom, prema saopštenju Ministarstva pravde SAD.

Beleška zajednice je bila povezana sa saopštenjem za javnost Ministarstva pravde u kojem je objavljena kazna od 45 godina zatvora koju je Ernandez dobio u junu 2024. godine.

U tom slučaju, tužioci su tvrdili da je Ernandez prihvatio milion dolara od bivšeg šefa meksičkog kartela Hoakina „El Čapa“ Guzmana 2013. godine dok se uspešno kandidovao za svoj prvi predsednički mandat u Hondurasu. Takođe su rekli da je Ernandezova vlada postavila Honduras kao ključnu tačku – ili „superput“ – za kokain koji dolazi iz južnoameričkih zemalja, uključujući Kolumbiju i Venecuelu.

Izručen SAD-u, suđeno mu u martu 2024.

Ernandez je izručen SAD da bi se suočio sa optužbama za drogu i oružje u aprilu 2022. godine, otprilike tri meseca nakon završetka svog drugog predsedničkog mandata. Porota ga je osudila 8. marta 2024. godine nakon tronedeljnog suđenja.

Bio je pritvoren u saveznom zatvoru u Zapadnoj Virdžiniji kada ga je Tramp pomilovao, što je dovelo do njegovog puštanja iz pritvora do utorka.

Trampovo pomilovanje izazvalo je političku uzbunu iz nekoliko razloga. Prvo, došlo je u trenutku kada je američki predsednik vodio je „rat protiv droge“ vazdušnim napadima na optužene trgovce narkoticima u Pacifiku, kao i na Karibima – i raspoređivanjem američkih pomorskih snaga kod obale Venecuele.

„Ako predsednik Tramp zaista želi da pošalje snažan signal... šefovima država umešanim u trgovinu narkoticima, pomilovanje jednog od najnovijih grotesknih prestupnika... je upravo pogrešna poruka“, rekao je američki senator Kris Kuns, demokrata iz Delavera, za CNN, što je bila tipična reakcija na pomilovanje koje je dato Ernandezu.

Ernandez je, štaviše, pomilovan usred neobičnog nivoa mešanja SAD u predsedničke izbore u Hondurasu. U toj trci, koja se do vikenda smatrala pretesnom za procenu, Tramp je podržao Ernandezovog saveznika Nasrija „Tita“ Asfuru, rekavši da je pobeda Asfure neophodna za američku pomoć Hondurasu.