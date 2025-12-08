TRAMP UVODI DRASTIČNU PROMENU U NACIONALNIM PARKOVIMA: Mnogi su POBESNELI, američki lider ponovo stavio sam sebe u centar pažnje?
Od 2026. godine, nacionalni parkovi u SAD imaće novi dan kada će posetioci moći da ulaze besplatno. Rođendan američkog predsednika Donalda Trampa, 14. jun, koji se u SAD slavi i kao Dan zastave, prvi put je uvršten na listu.
Istovremeno, sa liste su uklonjeni Dan Martina Lutera Kinga mlađeg i Dan juniteta, dva praznika duboko povezana sa borbom Afroamerikanaca za građanska prava i slobodu od ropstva.
Promena je objavljena na zvaničnoj veb stranici Službe nacionalnih parkova i odmah je izazvala negodovanje građanskih i političkih lidera koji tvrde da je to nastavak politike uklanjanja programa za raznolikost, ravnopravnost i inkluziju..
Senatorka Nevade Ketrin Kortez Masto oštro je reagovala:
„Da budemo jasni, prošle godine i Dan Martina Lutera Kinga i Dan juniteta bili su dani besplatnog ulaza. Predsednik nije samo dodao svoj rođendan, već je uklonio oba praznika koja obeležavaju borbu crnih Amerikanaca za građanska prava i slobodu. Naša zemlja zaslužuje bolje.“
Nova lista i dalje uključuje važne nacionalne praznike kao što su Dan predsednika, Dan sećanja, vikend Dana nezavisnosti, godišnjica Nacionalne službe parkova, Dan ustava, rođendan Teodora Ruzvelta i Dan veterana.
„Amerika na prvom mestu“: Za Amerikance 80 dolara, za stranice 250 dolara godišnja karta
Najveća i najkontroverznija promena tiče se pravila ulaska. Počev od 2026. godine, samo građanima SAD i stalnim stanovnicima biće dozvoljen besplatan ulaz u nacionalne parkove, dok će svi ostali morati da plate 100 dolara.
Godišnja karta za Amerikance ostaće 80 dolara, ali će se povećati na 250 dolara za međunarodne posetioce, u okviru onoga što je vlada nazvala modelom cena „Amerika na prvom mestu“.
Ministar unutrašnjih poslova Dag Burgum rekao je da bi takav sistem „osigurao da američki poreski obveznici, koji već finansiraju parkove, i dalje imaju pristupačan pristup, dok će međunarodni posetioci više doprineti njihovom održavanju i razvoju“.
Ministarstvo procenjuje da bi nova naknada za strane goste mogla da generiše više od 90 miliona dolara godišnje.
(Jutarnji.hr/Prenela: M. V.)