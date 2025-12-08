Ivet Kuper putuje u SAD na razgovore o Ukrajini, ministarka spoljnih poslova Velike Britanije će se sastati sa šefom Stejt departmenta Markom Rubijom
SUSRET SA ŠEFOM STEJ DEPARTMENTA
ŠEFICA BRITANSKE DIPLOMATIJE U VAŠINGTONU PREGOVARA O UKRAJINI: Ivet Kuper će se sastati s američkim kolegom Markom Rubijom (FOTO)
Slušaj vest
Britanska ministarka spoljnih poslova Ivet Kuper će danas otputovati u Vašington na razgovore sa svojim američkim kolegom Markom Rubijom, preneo je BBC.
Očekuje se da će se razgovori fokusirati na napore da se obezbedi okončanje rata u Ukrajini, kao i na saradnju Velike Britanije i SAD u oblasti globalne bezbednosti i prekida vatre u Pojasu Gaze.
- Velika Britanija i SAD će ponovo potvrditi svoju posvećenost postizanju mirovnog sporazuma u Ukrajini - saopštilo je britansko Ministarstvo spoljnih poslova.
Ivet Kuper, britanska ministarka spoljnih poslova Foto: Tolga Akmen/EPA
Ova poseta dolazi nekoliko dana nakon što je London najavio dodatnih deset miliona funti pomoći za Ukrajinu.
Taj novac će biti usmeren na popravke energetske infrastrukture oštećene u ruskim napadima.
(Kurir.rs/Beta)
Reaguj
2