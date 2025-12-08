Slušaj vest

Britanska ministarka spoljnih poslova Ivet Kuper će danas otputovati u Vašington na razgovore sa svojim američkim kolegom Markom Rubijom, preneo je BBC.

Očekuje se da će se razgovori fokusirati na napore da se obezbedi okončanje rata u Ukrajini, kao i na saradnju Velike Britanije i SAD u oblasti globalne bezbednosti i prekida vatre u Pojasu Gaze.

- Velika Britanija i SAD će ponovo potvrditi svoju posvećenost postizanju mirovnog sporazuma u ​​Ukrajini - saopštilo je britansko Ministarstvo spoljnih poslova.

Yvette Cooper
Ivet Kuper, britanska ministarka spoljnih poslova Foto: Tolga Akmen/EPA

Ova poseta dolazi nekoliko dana nakon što je London najavio dodatnih deset miliona funti pomoći za Ukrajinu.

Taj novac će biti usmeren na popravke energetske infrastrukture oštećene u ruskim napadima.

