Ukrajinska poslanica Ana Skorohod, članica stranke „Za budućnost“ i osumnjičena u slučaju podmićivanja visokog profila, rekla je da su agenti zaplenili municiju, njen telefon i dokumenta vezana za SBU i korupciju u policiji tokom racije u njenoj kući, objavio je „Suspilne “ 7. decembra.

Prema rečima Skorohod, Nacionalni antikorupcijski biro Ukrajine (NABU) pronašao je puščane metke kalibra 5,45 mm i štampane materijale o navodnoj korupciji u ukrajinskoj Službi bezbednosti SBU i policiji — dokumenta za koja je ona tvrdila da nemaju nikakve veze sa slučajem.

„Nemam pojma odakle je municija“, rekla je. „Mnogo vojnika me posećuje — možda ih je neko ostavio... Ili su možda iz onoga što smo mi dobili. Na početku rata, dobili smo puške i municiju.“

Foto: Printscreen/Instgram



List „Suspilne“ je izvestio da se u slučaju nalaze troje osumnjičenih. Jedan od njih — identifikovan kao Andrij S., zamenik direktora dobrotvorne fondacije „Osprej Global Solušns Ukrajina“ — je pritvoren.

Visoki antikorupcijski sud Ukrajine je 7. decembra počeo saslušavanje argumenta o pritvoru Andrija S., ali je na zajednički zahtev tužilaca i odbrane, sudija zatvorio ročište kako bi zaštitio lične i istražne podatke.

Izvori sa Nevade su 5. decembra rekli da su snage reda pretražile Skorohodovu rezidenciju. Ona je kasnije potvrdila da su istražne radnje u toku u njenoj kući.

NABU i Specijalizovano tužilaštvo za borbu protiv korupcije (SAPO) saopštili su da su, zajedno sa SBU, razotkrili kriminalnu grupu koju je predvodila aktuelna poslanica.

Pozivajući se na izvore iz policije, Ukrajinska pravda je objavila da su poslanica i njeni navodni saučesnici tražili 250.000 dolara od vlasnika preduzeća.

Ukrajinski Centar za borbu protiv korupcije primetio je da se Skorohodovo ime pojavilo u takozvanim „Mindičovim snimcima“ – što se odnosi na tajne snimke povezane sa skandalom Mindičgejt.