Norveška policija saopštila je da je uhapsila napadača zbog pucnjave u najvećem tržnom centru u Oslu
PUCNJAVA U NAJVEĆEM TRŽNOM CENTRU U OSLU! Policija otvorila vatru na napadača, savladan brzom akcijom
Norveška policija je u ponedeljak saopštila da je uhapsila osumnjičenog napadača nakon što je primila prijave o pucnjavi u najvećem tržnom centru u Oslu.
Nekoliko ljudi je, kako se navodi, povređeno nakon što je naoružani čovek otvorio vatru.
Prema saopštenju norveške policijske službe Politiet, niko nije povređen i područje je sada bezbedno.
Osumnjičenog su priveli policija i zdravstveno osoblje na licu mesta. Trenutno se čini da je umešan samo jedan počinilac, piše Express.co.
„Za sada, izgleda da je u pitanju bio samo jedan počinilac“, navodi se u saopštenju.
Osumnjičeni je pozvao policiju pre nego što je ispalio jedan hitac u plafon, rekao je portparol policije novinarima.
(Kurir.rs/Rojters)
