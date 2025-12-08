Slušaj vest

Norveška policija je u ponedeljak saopštila da je uhapsila osumnjičenog napadača nakon što je primila prijave o pucnjavi u najvećem tržnom centru u Oslu.

Nekoliko ljudi je, kako se navodi, povređeno nakon što je naoružani čovek otvorio vatru.

Prema saopštenju norveške policijske službe Politiet, niko nije povređen i područje je sada bezbedno.

Osumnjičenog su priveli policija i zdravstveno osoblje na licu mesta. Trenutno se čini da je umešan samo jedan počinilac, piše Express.co.

„Za sada, izgleda da je u pitanju bio samo jedan počinilac“, navodi se u saopštenju.