Policija je reagovala neposredno pre 11 časova u Storo Storsenteru u Oslu u Nor nakon izveštaja da je jedna osoba pucala unutar tržnog centra.

Policija je brzo stavila pod kontrolu strelca, devetnaestogodišnjeg muškarca iz Osla. Nije bilo povređenih, prema psolednjim informacijama.

"Brzo smo stigli i preuzeli kontrolu nad dotičnom osobom. Srećom, ni on niti bilo ko drugi nije povređen na licu mesta", kaže komandant incidenta Tom Berger.

Devetnaestogodišnjak je sam kontaktirao policiju.

"Pozvala nas je ova osoba koja je rekla da ima oružje i da je u tržnom centru „Storo“".

Snimak možete pogledati OVDE.

Evakuisan je tržni centar, mladić imao više oružja

Dok je policija bila na putu, ispaljen je hitac, prema rečima komandanta incidenta.

– Naravno, dobili smo izveštaje o ovome od mnogih ljudi koji su to čuli. Brzo smo stigli na lice mesta, pronašli ga i preuzeli kontrolu nad njim i oružjem.

Centar je evakuisan, a policija je pozvala ljude da se drže podalje od tržnog centra. Do 11:27 časova, centar je vraćen u normalan rad.

Policija ima kontrolu nad oružjem koje je korišćeno tokom incidenta.

– Bilo je to dvoručno oružje, sačmara, kaže komandant incidenta Berger.

Oružje se nalazilo u neposrednoj blizini počinioca kada je uhapšen, kaže on.