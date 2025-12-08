Slušaj vest

Na Černobiljskoj nuklearnoj elektrani trenutno nema opasnosti od curenja radijacije, ali oštećenje zaštitne konstrukcije ugrožava dugoročnu bezbednost i otežava planirane radove, što može povećati rizik u budućnosti.

Ovo je za televiziju Kijev24 izjavio Jaraslav Jemeljanenko, član Saveta javnosti pri Državnoj agenciji za upravljanje zonom isključenja, komentarišući situaciju u Černobilju nakon napada Rusije.

"Početkom ove godine ruski dron je napravio štetu na novoj zaštitnoj konstrukciji, izbila je vatra i narušena je hermetičnost te nove zaštitne konstrukcije, koja je izgrađena poslednjih godina. Hermetičnost je sada najveći problem. Najgore što su Rusi uradili jeste to što su odložili mere koje su bile planirane za uklanjanje posledica havarije iz 1986. godine. Ali šta to praktično znači za ljude? Činjenica je da je nova konstrukcija, izgrađena da štiti stari sarkofag ispod kog se nalazi urušeni četvrti reaktor, sada oštećena", objasnio je on.

Međutim, sam sarkofag, koji od 1986. godine stoji ispod te konstrukcije, prema rečima Jemeljanenka, nije oštećen. Dakle, sarkofag je i dalje na svom mestu. To je svakako konstrukcija u lošem stanju, jer je 1986. građena bez dugoročnih rokova održavanja od 40, 50 ili 60 godina, i upravo zato je iznad njega sagrađen novi bezbednosni kontejment, koji je sada oštećen.

Jemeljanenko je rekao da radovi na demontaži još nisu započeli, zbog čega nema bojazni od širenja radijacije.