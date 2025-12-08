Slušaj vest

U dokumentu od 33 stranice, administracija predsednika Donalda Trampa je preokrenula temelje prethodne spoljne politike SAD.

Ključna tačka - SAD više ne žele da budu svetski policajac, a saveznici više ne bi trebalo da "prebacuju troškove svoje odbrane na američki narod".

"Novo pozicioniranje SAD je prekretnica"

Nemački stručnjak za spoljnu politiku Norbert Retgen tvrdi da posledice za Nemačku mogu biti bolne.

Norbert Retgen Foto: Youtube/The German Marshall Fund of the United States

- Novo pozicioniranje SAD u spoljnoj politici je druga prekretnica - kaže Retgen, zamenik predsednika parlamentarne grupe CDU/CSU.

- Prvi put od kraja Drugog svetskog rata, SAD više ne stoje uz Evropljane. Više ne stoje uz Ukrajinu, zemlju protiv koje se vodi brutalni rat uništenja kršeći međunarodno pravo.

Oštre kritike na račun EU

U dokumentu Bele kuće su i neuobičajeno oštre kritike na račun politike EU. Navode se neuspele imigracione politike, pad stope nataliteta, slabljenje nacionalnog identiteta i navodno suzbijanje slobode izražavanja i političke opozicije.

Retgen ovo vidi kao "mešanje" u unutrašnje poslove.

- Šta SAD žele da postignu ovim? Cilj je da se ideološki ciljevi Trampovog pokreta prenesu na Evropu i, u tom cilju, da se sarađuje sa unutrašnjim neprijateljima liberalne demokratije u Evropi - u Nemačkoj je to AfD. To predstavlja fundamentalnu promenu političkog pejzaža za Evropu, koji je na snazi već 80 godina. Ako bi ova strategija uspela, EU više ne bi postojala - rekao je Retgen.