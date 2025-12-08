Slušaj vest

Italijanska premijerka Đorđa Meloni pridružila se nemačkom kancelaru Fridrihu Mercu u pozivu da se ukine zabrana prodaje autombila na benzin i dizel u EU 2035.

Meloni želi da se rok ublaži kako bi se omogućio nastavak prodaje plag-in hibrida, preneo je danas britanski dnevnik Gardijan.

U pismu Evropskoj komisiji, koje su potpisali i lideri Poljske, Češke, Slovačke, Mađarske i Bugarske, tvrdi se da će strogi rok uništiti evropsku automobilsku industriju koja se bori protiv kineskih rivala da proizvodi jeftinije električne automobile.

"Nema ničeg zelenog u vezi sa industrijskom pustoši", ističe se u pismu.

Frudrih Merc i Đorđa Meloni Foto: ANGELO CARCONI/ANSA

Evropska komisija u sredu bi trebalo da se izjasni o 2035. kao roku koji je uveden pre samo tri godine dajući auto-industriji te tri godine da razvije električna vozila.

Komisija je saopštila da je Mercovo pismo od pre deset dana sa pozivom da se rok pomeri pozitivno primljeno, što ukazuje da će rok biti ublažen, piše Gardijan.

Zeleni međutim kažu da bi svako pomeranje roka bilo uništavanje Zelenog dogovora koji je kreirala i 2022. potpisala predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen.

Podržavaju ih švedski proizvođači "Volvo" i "Polstar" i industrija koja se bavi punjačima baterija.

Meloni i lideri još pet članica pozivaju da se i posle 2035. očuva uloga plug-in električnih vozila hibrida i tehnologije gorivnih ćelija.