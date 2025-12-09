Slušaj vest

U pismu upućenom predsednici Evropske komisije Ursuli fon der Lajen i predsedniku Evropskog saveta Antoniju Košti, vođe sedam evropskih zemalja podržale su raspisivanje zajma za obnovu Ukrajine.

Reč je o premijerima Estonija, Finske, Irske, Letonije, Poljske i Švedske, kao i predsedniku Litvanije Gitanasu Nausedi koji su izrazili podršku uspostavljanju zajma za obnovu Ukrajine finansiranog zamrznutom ruskom imovinom u Evropskoj uniji, preneo je danas britanski list Gardijan.

U pismu se poziva na donošenje odluke na decembarskom sastanku Evropskog saveta o rešavanju hitnih budžetskih i vojnih potreba Kijeva.

"Evropa čvrsto stoji uz Ukrajinu, ne samo zato što je moralno ispravna, već zato što ruske imperijalističke ambicije ugrožavaju evropsku bezbednost", navodi se u pismu i dodaje da se Ukrajina "takođe bori za evropsku slobodu i vrednosti".

Lideri su naveli da zajam zasnovan na likvidnosti zamrznute ruske imovine predstavlja "finansijski najisplativije i politički najrealnije rešenje i poštuje osnovni princip prava Ukrajine na nadoknadu štete nastale agresijom".

Oni veruju da bi usvajanje odluke pre kraja godine "ojačalo odbrambene sposobnosti Ukrajine" i poboljšalo njenu poziciju za pregovore o "pravednom i trajnom miru", dodaje se u tekstu.

Pismo su uputili premijeri Kristen Mihal (Estonija), Peteri Orpo (Finska), Mihael Martin (Irska), Evika Silina (Letonija), Donald Tusk (Poljska), Ulf Kristerson (Švedska) i predsednik Litvanije Gitanas Nauseda.