Kamerom je zabeležen trenutak kada je ogromni crni medved napao svog dresera u zoološkom vrtu u istočnoj Kini.

Zver je izgledala kao da hoda unazad na zadnjim nogama pre nego što je nemilosrdno skočila na čoveka.

Zatim ga je brutalno oborio na pod dok je pokazivao zube i pokušavao da ugrize dresera.

Osoblje zoološkog vrta je priskočilo u pomoć u borbi sa svirepom životinjom.

Jedan član osoblja, držeći košarkaški obruč, uspeva da natera zver da zabije zube u metal umesto u hrabrog dresera.

Šefovi safari parka Hangdžou u provinciji Džeđang objavili su da su odmah ukinuli predstavu crnih medveda nakon šokantnog napada.

Veruje se da se incident dogodio kada je osoblje završavalo predstavu u subotu.

Iako ni čuvar ni medved nisu povređeni, zoološki vrt se izvinio zbog neadekvatnog upravljanja na licu mesta koje je mnoge posetioce izazvalo besom.

Prekinuvši tišinu, dreser crnog medveda je rekao: „Zdravo svima, ja sam čuvar Sjong Era (crnog medveda) i osoba umešana u današnji incident.“