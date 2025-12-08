Slušaj vest

Premijer Mađarske Viktor Orban još jednom je rekao da se Brisel sprema za rat sa Rusijom, da je čak određen datum - 2030. godina.

"Mračni oblaci se skupljaju nad Evropom. Brisel se priprema za rat sa Rusijom, a datum kada bi se u rat moglo ući već je određen: 2030. Program naoružavanja koji je pokrenuo Brisel ima za cilj da EU bude spremna za rat do 2030. Takođe, ubrzan proces prijema Ukrajine u EU takođe je ciljan za 2030. godinu. Osnovni ugovor Unije predviđa da 'u slučaju oružanog napada na teritoriju neke države članice, ostale države članice su obavezne da pruže svu raspoloživu pomoć toj državi'. Dakle, članstvo Ukrajine u ratu odmah bi značilo i ulazak EU u rat", istakao je Orban danas na Fejsbuku.

On je rekao da "sve ovo znači da bi naredne godine mogle biti poslednje mađarske izbore na kojima zaista možemo odlučiti o pitanju rata i mira".

"Što se tiče migracija, već smo naučili da postoje odluke koje kasnije više ne mogu da se isprave. Da 2015. godine nismo podigli ogradu, migranti bi već bili ovde. Ako pogrešno odlučimo 2026. godine, na sledećim izborima 2030. već će biti prekasno za ispravku. Ovo nije igra. Ko želi mir, neka bude sa nama", istakao je Orban.

Ranije u toku dana pojavila se informacija da NATO zemlja obučava civile veštinama preživljavanja za slučaj rata sa Rusijom.