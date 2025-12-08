Slušaj vest

Dvojica tinejdžera iz Floride optužena su da su na prevaru namamila 14-godišnju devojčicu u šumu, gde su je ubili hicem iz vatrenog oružja i potom zapalili njeno telo!

Gabriel Vilijams (16) i Kimahri Blevins (14) iz Pejsa, uhapšeni su i optuženi za ubistvo prvog stepena sa predumišljajem u vezi sa smrću Danike Troj, prenosi Daily Mail.

Trojina majka je poslednji put videla svoju ćerku 30. novembra, rekao je šerif okruga Santa Roza, Bob Džonson, na konferenciji za novinare. Sledećeg jutra, oko 7 sati, prijavljen je nestanak, vodila se kao pobegla tinejdžerka.

- Majka nije znala da je Troj ubijena prethodne noći - rekao je Džonson.

Njeno telo je pronađeno ugljenisano i sa ranama od vatrenog oružja u zabačenoj šumskoj oblasti 2. decembra oko 11 sati.

Istražitelji su u blizini pronašli više metaka i dokaze o požaru. Vilijams je, kako se sumnja, ukrao pištolj svoje majke kako bi izvršio zločin, rekao je Džonson.

Prema policiji, osumnjičeni su bili prijatelji sa Troj iz škole, ali su tokom prazničnog raspusta za Dan zahvalnosti došli u sukob.

Tinejdžeri su, navodno, planirali da ubiju Troj zato što je Blevinsa blokirala na društvenim mrežama i nazvala Vilijamsa "bezvrednim i članom bande".

Svedok je, navodno, rekao istražiteljima da su Vilijams i Blevins planirali ubistvo, ali su očekivali da će je samo jednom upucati. Vilijams je, kako se navodi, taj koji je eskalirao stravičan zločin tako što je zapalio Trojino telo.

U noći ubistva, Blevinsova majka ga je uhvatila kako se šunja nazad u kuću, prema časopisu "Law & Crime".

Navodno joj je rekao da je izašao da zapali cigaretu, ali je ona rekla policiji da nije osetila dim na njemu.

Iako su i Blevins i Vilijams navodno potvrdili da je došlo do "svađe" sa Danikom Troj, Džonson i drugi istražitelji na slučaju veruju da se još nešto krije iza motiva.

- Motiv koji dobijamo ne odgovara forenzici niti bilo kojim činjenicama slučaja - rekao je Džonson.

Optuženi su imali "sukobe" sa zakonom u prošlosti, ali šerif nije rekao da li su ikada uhapšeni.

Trenutno se nalaze u pritvorskom centru za maloletnike Santa Rosa bez prava na kauciju. Džonson je rekao da želi da budu optuženi kao odrasli.

Dok porodica Danike Troj tuguje zbog njene prerane smrti, kreiran je "GoFundMe" kako bi se pomoglo njenoj porodici da pokrije troškove sahrane. Do sada je prikupilo više od 17.200 dolara u donacijama.