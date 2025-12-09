Slušaj vest

Zemlje Evropske unije podržale su danas značajno pooštravanje mera o migracijama, uključujući i mogućnost uspostavljanja "centara za povratak” za odbijene tražioce azila van teritorije tog bloka od 27 država, javlja agencija AFP.

Ministri unutrašnjih poslova, koji su se sastali u Briselu, dali su zeleno svetlo merama koje je prethodno predložila Evropska komisija, dok se zemlje EU suočavaju sa sve većim pritiskom javnosti da obuzdaju migracije.

Ove mere mora da odobri i Evropski parlament pre nego što stupe na snagu.

(Kurir.rs/Fonet)

