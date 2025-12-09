Ministri unutrašnjih poslova, koji su se sastali u Briselu, dali su zeleno svetlo merama koje je prethodno predložila Evropska komisija
BLIZU REALIZACIJE
USPOSTAVLJAJU SE "CENTRI ZA POVRATAK": Oštrije mere EU prema migrantima, čeka se zeleno svetlo parlamenta
Slušaj vest
Zemlje Evropske unije podržale su danas značajno pooštravanje mera o migracijama, uključujući i mogućnost uspostavljanja "centara za povratak” za odbijene tražioce azila van teritorije tog bloka od 27 država, javlja agencija AFP.
Ministri unutrašnjih poslova, koji su se sastali u Briselu, dali su zeleno svetlo merama koje je prethodno predložila Evropska komisija, dok se zemlje EU suočavaju sa sve većim pritiskom javnosti da obuzdaju migracije.
Ove mere mora da odobri i Evropski parlament pre nego što stupe na snagu.
(Kurir.rs/Fonet)
Reaguj
Komentariši