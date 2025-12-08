Ukrajinski predsednikm Volodimir Zelenski stigao je danas u London, a dočekao ga je britanski premijer Kir Starmer
Planeta
ZELENSKI SRDAČNO DOČEKAN U LONDONU: Za ukrajinskog lidera postavljen crveni tepih, o zagrljaju sa Starmerom svi bruje! Slede KLJUČNI razgovori! (FOTO/VIDEO)
Slušaj vest
Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski stigao je danas u Dauning strit u Londonu, gde je dočekao britanski premijer Kir Starmer.
Poseta Zelenskog održava se uoči sastanka sa Kirom Starmerom, nemačkim kancelarom Fridrihom Mercom i francuskim predsednikom Emanuelom Makronom, koji su stigli nekoliko minuta ranije.
Volodimir Zelenski i Kir Starmer u Londonu Foto: Kin Cheung/AP
Vidi galeriju
Dvojica lidera rukovali su se i zagrlili, nakon čega su ispoozirali za fotografije na crvenom tepihu.
Očekuje se da će uskoro stići na razgovore sa brojnim ključnim evropskim saveznicima.
(Kurir.rs/BBC/Prenela: M.V.)
Reaguj
Komentariši