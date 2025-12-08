Slušaj vest

On računa da Moskva ima novca za još 12 do 18 meseci rata. Nakon toga, kasa bi mogla biti prazna - ako Zapad dodatno pooštri sankcije.

- Dalje sankcije bi mogle skratiti ovaj period - kaže Gabujev u intervjuu za Handelsblat. Pored Rosnjefta i Lukoila, u Rusiji postoje i manji proizvođači nafte i sirovina koji još nisu sankcionisani.

Gabujev je dugi niz godina bio novinar ruskog poslovnog dnevnika Komersant, a danas je na čelu Karnegi centra za Rusiju i Evroaziju, tink-tenka sa sedištem u Berlinu.

Aleksandar Gabujev Foto: Youtube/Carnegie Russia Eurasia Center

Smatra se jednim od vodećih stručnjaka za rusku spoljnu politiku, piše Bild. Po njegovom mišljenju, šanse za sklapanje mira sa Ukrajinom putem pregovora su praktično nikakve.

Gabujev objašnjava da iako predsednik SAD Donald Tramp želi kraj rata, do sada je vršio malo pritiska na Putina.

- Stoga, Rusi veruju da još uvek imaju vremena i da mogu dodatno odložiti pregovore. Putin nastavlja da insistira na veoma dalekosežnim zahtevima od kojih odbija da odustane - rekao je on.

To znači da bi, prema njegovim rečima, ekonomske sankcije morale biti pooštrene, a postojeće kaznene mere sprovedene rigoroznije kako bi se Putin sabio u ćošak.

1/11 Vidi galeriju Ruska vojska vraća kontrolu nad Kurskom oblašću Foto: EPA/RUSSIAN DEFENCE MINISTRY PRESS, AP/Russian Defense Ministry Press Service

Gabujev kaže da Kina, Indija i Ujedinjeni Arapski Emirati više ne bi trebalo da budu u mogućnosti da nekažnjeno kupuju rusku naftu ili da zaobilaze sankcije.

- Ovo se mora dešavati svakodnevno i veoma dosledno. Za sada se to ne dešava dovoljno.

Masala: Ne donosite prebrze zaključke

Vojni stručnjak Karlo Masala, profesor međunarodne politike na Univerzitetu Bundesvera u Minhenu, manje je optimističan:

- Veoma sam oprezan u vezi sa takvim prognozama koje precizno određuju konkretne vremenske okvire. Niko trenutno ne može sa sigurnošću reći koje finansijske i političke rezerve Rusija još uvek može da mobiliše - ili je spremna da mobiliše.

Karlo Masala Foto: Youtube/Buitenhof

Masala takođe upozorava na "donošenje ishitrenih zaključaka o navodnom trenutku kada će Moskva ostati bez novca". Mnogo toga zavisi od faktora "koje možemo neadekvatno proceniti spolja".

Iako se stalno pojavljuju izveštaji o eksploziji ruskog državnog duga, izuzetno visokoj inflaciji i nestašici hrane i goriva, to do sada nije imalo uticaja na situaciju u Ukrajini.

Naprotiv, Gabujev priznaje: