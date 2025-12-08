Johan Vadeful o kineskom uticaju na Rusiju, ministar spoljnih poslova Nemačke zvaničnicima u Pekingu poručio da mogu da pomognu okončanju rata u Ukrajini
MINISTAR SPOLJNIH POSLOVA UTIRE PUT POSETI KANCELARA FRIDRIHA MERCA
"AKO POSTOJI ZEMLJA KOJA IMA SNAŽAN UTICAJ NA RUSIJU, TO JE KINA" Šef nemačke diplomatije tokom posete Pekingu o "pritisku" za okončanje rata u Ukrajini (FOTO)
Ministar spoljnih poslova Nemačke Johan Vadeful izjavio je danas tokom zvanične posete Kini da će "izvršiti pritisak" na kineske zvaničnike da iskoriste uticaj i pomognu okončanju rata u Ukrajini, prenosi agencija AFP.
Vadeful je krajem oktobra otkazao put u Kinu u poslednjem trenutku jer, kako se čulo u političkom krugovima u Berlinu, nije pronašao dovoljno visokorangiranih sagovornika, pa putovanje nije imalo smisla, preneo je Dojče Vele.
Johan Vadeful, ministar spoljnih poslova Nemačke, u Kijevu s ukrajinskim ministrom spoljnih poslova Andrijem Sibihom i predsednikom Volodimirom Zelenskim Foto: SERGEY DOLZHENKO/EPA
Vadeful je potvrdio da je jedan od ciljeva njegovog dolaska u Kinu da utre put za posetu nemačkog kancelaraFridriha Merca početkom sledeće godine.
Ruski predsednik Vladimir Putin na samitu Šangajske organizacije za saradnju (ŠOS) u Kini Foto: ALEXANDER KAZAKOV/SPUTNIK/KREMLI/SPUTNIK POOL, ANDRES MARTINEZ CASARES/EPA, SERGEY BOBYLEV/SPUTNIK/KREMLIN /SPUTNIK POOL
Prema najavi Ministarstva spoljnih poslova Nemačke, Vadeful će se sastati danas sa kineskim kolegom, a sutra će posetiti Guandžou.
