Premijer Velike Britanije Kir Starmer pokrenuo TikTok nalog uprkos tome što postoji zabrana aplikacije na vladinim uređajima.

Starmer je otvorio nalog na TikToku iako je aplikacija i dalje zabranjena na uređajima koje izdaje vlada, zbog bezbednosnih razloga.

TikTok je zabranjen na britanskim vladinim uređajima 2023. godine, nakon pregleda koji je sprovela vlada bivšeg premijera Riši Sunaka, kao odgovor na zabrinutost zbog kineske matične kompanije BajtDans.

Dauning strit je naveo da su "bezbednosne mere" postavljene kako bi se omogućilo funkcionisanje naloga premijera, slično postojećem profilu britanske vlade na ovoj društvenoj mreži.

Foto: Shutterstock

"Ograničenja za korišćenje aplikacije na većini vladinih uređaja i dalje ostaju na snazi i nema promena u našoj bezbednosnoj politici kada je reč o TikToku", rekao je portparol Starmera.

"Bezbednosne mere su postavljene, kao i kod postojećeg naloga UKgov."

Prvi post na Starmerovom nalogu, koji traje 13 sekundi, prikazuje premijera tokom ceremonije paljenja božićnih svetala u Dauning stritu.