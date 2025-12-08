Slušaj vest

Društvena platforma X zabranila je Evropskoj komisiji da objavljuje reklame na ovoj platformi, što je potez koji dolazi nekoliko dana nakon što je sajtu Ilona Maska izrečena kazna od 120 miliona evra zbog njegovih plavih kvačica.

Spor je počeo sa Nikitom Bierom, koji ima visoku funkciju u kompaniji i koji je optužio Komisiju da je aktivirala retko korišćen račun kako bi iskoristila propust u oglašavanju. Tvrdio je da je objavila link koji je obmanuo korisnike, navodeći ih da misle da je reč o videu, kako bi se veštački povećao njegov doseg.

Kazao je da je propust, koji nikada ranije nije bio zloupotrebljen na ovaj način, sada uklonjen.

"Čini se da verujete da se pravila ne bi trebala primenjivati na vaš račun. Vaš oglasni račun je ukinut", rekao je.

Portparol Evropske komisije rekao je za BBC News da Komisija uvek koristi sve društvene mreže u dobroj veri.

S druge strane, kazna X-u, izrečena u petak, prva je po Zakonu o digitalnim uslugama EU.

EU regulator je rekao da je sistem plavih oznaka na platformi obmanjujući jer kompanija nije dovoljno proveravala korisnike.

"Ova obmana izlaže korisnike prevarama, uključujući lažno predstavljanje, kao i drugim oblicima manipulacije od strane zlonamernih aktera", naveli su.

Takođe tvrde da X ne pruža dovoljno transparentnosti u vezi svojih reklama i ne daje istraživačima pristup javnim podacima.

Platforma ima rok od 60 dana da odgovori Komisiji na zabrinutosti vezane za plave oznake, ili će se suočiti sa dodatnim kaznama.