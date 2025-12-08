Slušaj vest

Izdato je hitno upozorenje na cunami nakon što je snažan zemljotres jačine 7,2 stepena pogodio područje kod obale Japana. Epicentar zemljotresa nalazio se u moru, kod istočne obale prefekture Aomori.

Potres se dogodio oko 23:15 časova po lokalnom vremenu, a Japanska meteorološka agencija saopštila je da je žarište bilo na dubini od približno 50 kilometara ispod morskog dna.

Jačina zemljotresa procenjena je na 7,2 stepena.

(Kurir.rs/Daily Mail/Preneo: V.M.)

