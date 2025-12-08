Slušaj vest

Britanski list se poziva na analizu američkog Instituta za proučavanje rata.

- Američki tink-tenk, Institut za proučavanje rata, smatra da se brzina napredovanja približava najvećoj od prvog dana invazije pre skoro četiri godine... Ovi uspesi će verovatno pomoći da se ubedi Donald Tramp da se o miru mora pregovarati pod ruskim uslovima i da je slanje oružja i pomoći Kijevu gubljenje vremena - naveo je list.

Primećuje se da su poslednjih nedelja ruske trupe napredovale na nekoliko frontova.

Bivši železnički i logistički centar Pokrovsk zasigurno će pasti nakon duge i krvave bitke, dok je susedni Mirnograd blizu okruženja.

- Nakon što je Ukrajina prerasporedila neke od svojih najboljih brigada i jedinica da drže Pokrovsk, ruske trupe su mogle da rastegnu svoje resurse duž fronta od 1.000 kilometara, stvarajući ranjive položaje na jugoistoku i dalje na severu - navodi se u izveštaju.

Kao rezultat toga, Moskva je ostvarila stabilan napredak u južnom delu Zaporožja i blizu je zauzimanja Kupjanska, ključnog uporišta koje je meta napada već dve godine.