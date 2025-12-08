Slušaj vest

Sud u ukrajinskom Donjecku, koji je pod kontrolom Rusije, osudio je danas četiri ruska vojnika na zatvorske kazne zbog ubistva Amerikanca komuniste koji se od 2014. godine borio uz proruske snage.

Sud je utvrdio da su ruski vojnici pretukli Rasa Bentlija (64) do smrti u aprilu 2024. godine, jer su ga pobrkali sa američkim špijunom. Njegovo telo stavili su u automobil i aktivirali eksploziv, saopštio je sud.

Bentli - koji je bio tema magazina "Roling Stoun" 2022. godine pod naslovom "Bizarna priča o tome kako je tvrdokorni levičar iz Teksasa postao Putinov propagandista na frontu" - bio je lokalna poznata ličnost u Donjecku, gde je živeo, i njegovo nestajanje izazvalo je ogorčenje.

Uz Ruse se borio od 2014. godine

Samoproklamovani komunista, poznat kao Teksas, često je pravio snimke na društvenim mrežama u kojima je podržavao Moskvu u Ukrajini, stvarao sadržaj za ruske medije koje podržava država i borio se uz proruske snage od 2014. godine.

Dva vojnika, major Vitalij Vansjatski i poručnik Andrej Jordanjov, osuđeni su na po 12 godina zatvora u kaznenoj koloniji i oduzeta su im vojna zvanja. Vodnik Vladislav Agalcev dobio je 11 godina, dok je još jedan vojnik osuđen na 1,5 godina zbog sakrivanja zločina.

Sud je naveo da vojnici nisu poznavali Bentlija i da su ga uhapsili dok se pripremao da snimi posledice ukrajinskog napada, misleći da je špijun.

Foto: Printscreen/Youtube

Prema presudi, vojnici su "prijavili svom komandantu otkrivanje saboteru", pre nego što su ga stavili u automobil sa vrećom na glavi, gde su ga "mlatili i mučili" da bi dobili priznanje - i na kraju ga ubili. Njegovo telo stavili su u gepek i automobil razneli eksplozivom, saopštio je sud.

Verovao u anđele čuvare

Bentli, koji je u mladosti služio u američkoj vojsci, dobio je rusko državljanstvo i predstavljao se kao jedini Amerikanac koji se bori za Moskvu.

BBC je izvestio da je Bentli koristio platforme za prikupljanje donacija kako bi finansirao svoje ratne napore u Ukrajini. U novembru 2014. godine pokrenuo je GoFundMe stranicu za „istrazivačku misiju“ u Donbasu i prikupio 2.000 dolara.