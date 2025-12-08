Slušaj vest

Bivši sirijski predsednik Bašar al-Asad i njegova nekadašnja savetnica Luna al Šibl ismijavali su ruskog predsednika Vladimira Putina u najnovijim procurelim snimcima do kojih je došla Al Arabija.

Od subote Al Arabiia emituje ekskluzivne snimke koji prikazuju al-Assada u privatnim razgovorima sa al Šibl, u kojima on ismijava različite ličnosti i događaje unutar Sirije.

Bašar al Asad, bivši predsednik Sirije Foto: EPA/Syrian Presidency Handout, Shutterstock, PA Valery Sharifulin Sputnik

Nije poznato kada je nastao ovaj snimak. Režim al-Asada srušio je prošle godine snage sirijske opozicije, nakon čega je pobegao u Rusiju, istu onu zemlju koja ga je godinama podržavala tokom sirijskog građanskog rata. Veruje se da trenutno živi u Moskvi.

Najnovije curenje materijala daje dodatno svetlo na odnos al-Asada sa njegovim najužim krugom, kao i sa ruskim predsednikom Putinom, najvažnijim saveznikom njegovog režima.

Komentari na račun Putinovog izgleda

U jednom delu snimka al Šibl, koja je preminula u julu 2024. nakon povrede zadobijenih u saobraćajnoj nesreći, podrugljivo komentariše Putinov izgled i zdravlje, govoreći: "Jesi li video koliko Putin izgleda naduveno?"

Al-Asad odgovara: "To su sve (estetski) zahvati".

Al Šibl dodaje: "Da, kod Putina su sve (estetski) zahvati. Ima 65 godina... onaj snimak ga je baš raskrinkao."

Izvori su za Al Arabiju rekli da je Amjad Isa, pomoćnik al Šibl, bio u autu s al-Asadom u trenutku kada su snimci nastali.

(Kurir.rs/NDtv/Prenela: M.V.)

