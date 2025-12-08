"Zatresao se krevet na sprat, mislio sam da ga neko trese"

"Zatresao se krevet na sprat, mislio sam da ga neko trese"

Slušaj vest

Zemljotres magnitude 7,6 stepeni po Rihterovoj skali pogodio je Japan. On se, prema podacima EMSC-a, dogodio u 23:15 sati po lokalnom vremenu, a epicentar je bio na dubini od 47 kilometara.

Posle zemljotresa, izdato je i upozorenje na cunami. Potres se, prema objavama građana na stranici EMSC-a, osetio i gotovo 800 kilometra od epicentra.

"Zatresao se krevet na sprat, mislio sam da ga neko trese", "Malo podrhtavanja", "Ne jako, ali stvarno dugo. Činilo se kao da traje više od celog minuta", "Više od minuta laganog podrhtavanja", "Oko 40 sekundi neprekidne vibracije", "Video sam kako se zavese pored mene miču i osetio lagano podrhtavanje nekoliko sekundi", neki su od komentara onih koji su osetili zemljotres.

Izdata hitna naređenja za evakuaciju

Zvaničnici su izdali hitna naređenja za evakuaciju za više regiona, uz upozorenje da bi talasi cunamija mogli da pogode severnu pacifičku obalu Japana.

Stanovnici pogođenih područja upozoreni su da se drže podalje od obale i ušća reka, koja mogu da se izliju.

Zabrinutost zbog jačine zemljotresa

Procena magnitude od 7,6 izazvala je ozbiljnu zabrinutost, jer ukazuje na snažan do razoran zemljotres koji može da prouzrokuje veliku štetu i razaranja.