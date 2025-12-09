Slušaj vest

Agencija za nabavke NATO suspendovala je iz nadmetanja za nove ugovore najveću izraelsku firmu za proizvodnju oružja Elbit Sistems.

Agencija NATO za podršku i nabavke (NSPA) je u centru širokog skandala sa korupcijom, a sadašnji i bivši zaposleni su pod istragom zbog podmićivanja, piše istarživačka platforma "Prati novac" (FTM). Nekoliko osumnjičenih je uhapšeno u maju u policijskim racijama u sedam zemalja.

Navodno su firme iz odbrambene industrije plaćale mito potencijalno vredan nekoliko miliona evra kako bi obezbedile ugovore preko NSPA za snabdevanje NATO članica.

Dokumenti koje je dobila FTM pokazuju da je NSPA suspendovala Elbit Sistems - vodećeg dobavljača za NATO - 31. jula. Nekoliko njenih tekućih ugovora je na čekanju, a firmi je zabranjeno da učestvuje na novim tenderima.

Elbit sistems nije pod istragom

FTM takođe navodi da je ključna osoba povezana sa Elbit Sistems, državljanin Italije Elia E. koji je na međunarodnoj poternici zbog korupcije.

Belgijsko tužilaštvo potvrdilo je da za njim postoji međunarodna poternica i da je ona izdata 30. septembra. Osim za korupciju taj šezdesetogodišnjag osumnjičen je i za učestvovanje u kriminalnoj grupi.

On još nije uhapšen i moguće je da putuje pod lažnim imenom, prenosi FTM.

Elbit Sistems trenutno nije pod istragom.

Istrage o korupciji u NSPA su u toku u Belgiji i Luksemburgu, gde se nalazi njeno sedište.

Dve istrage koje su pokrenule američke vlasti iznenada su obustavljene u julu, što je pokrenulo pitanja političkog mešanja, kako je FTM otkrio u oktobru.

Odgovorna za pomoć vladama i samom NATO u kupovini vojne opreme, prihodi NSPA su značajno porasli od invazije Rusije na Ukrajinu 2022. godine.

Projektovano je da će agencija ove godine potrošiti ukupno 9,5 milijardi evra na sve svoje ugovore, što je iznos koji se skoro utrostručio od 2021. godine.

Elbit Sistems je najveći proizvođač oružja u Izraelu sa prometom od skoro sedam milijardi dolara u 2024. godini, a proizvodi dronove, tenkove i municiju.

Nekoliko ugovora, koje je NATO dodelio Elbitu, pod suspenzijom je, što je omelo distribuciju oružja za nekoliko NATO članica.