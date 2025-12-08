Slušaj vest

Bivši američki predsednik Džozef Bajden (83) napravio je lapsus tokom govora u kojem je branio svoju podršku pravima transrodnih osoba, nazvavši Ameriku "Amerigotit", piše Foks njuz.

Obraćajući se Institutu za pobedu LGBT+ osoba, on je pozvao publiku da ne odustaje od progresivnih principa jednakosti koje je postavila njegova administracija.

„Samo moramo da ustanemo. Sve dok čuvamo veru...i pamtimo ko smo, dođavola. Mi smo Sjedinjene Države Amerigota...To smo mi. Mi smo SAD", poručio je Bajden, prenosi Foks njuz.

U govoru koji je trajao 20 minuta, Bajden je napao kritičare koji su tvrdili da je njegovo zalaganje za transrodna prava skupo koštalo demokrate.

On je istakao da su republikanci "naoružali osnovni identitet ljudi i pretvorili ga u političku fudbalsku loptu", napominjući da je vreme da se "uzvrati udarac" i zaštiti Ustav suočen sa politikama i postupcima administracije američkog predsednika Donalda Trampa.

„Svi smo razočarani trenutnim stanjem unije. Nije vreme za predaju. Vreme je da ustanemo. Ustanemo i uzvratimo borbu. Ustanemo. Nastavimo da se borimo. A o čemu je uopšte borba?...radi se o zaštiti Ustava", poručio je Bajden.

Bivši predsednik je optužio Trampa i njegove lojaliste da pokušavaju da "iskrive i osujete borbu za jednakost" i "dodatno podele zemlju".

„Oni pokušavaju da to pretvore u nešto strašno, nešto zlokobno. Ali ljudi, zapravo se ne radi o nečemu što je toliko komplikovano. U suštini, radi se o tome da se svakom Amerikancu pruži prilika da se prema njemu postupa sa osnovnim pristojnošću, dostojanstvom i poštovanjem koje svi zaslužuju. To je ono što svaki Amerikanac zaslužuje, svaki Amerikanac", naglasio je Bajden.

Bajdenu je tokom događaja dodeljena nagrada ''Kris Abel'' zbog uloge u unapređenju prava LGBT+ osoba.