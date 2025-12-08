Slušaj vest

Aleks Blagojević, jedan od uspešnih i istaknutih Srba, koji živi i radi u SAD fotografisao se sa udovicom ubijenogČarlija Kirka, Erikom Kirk.

Tim povodom je na svom Fejsbuk nalogu objavio fotografiju njihovog srdačnog susreta na kojoj se vidi kako se oboje smeju i drže podignute ruke sa ispružena tri prsta.

- Erika Kirk je želela da se fotografiše na isti način kao što bi se Čarli fotografisao sa mnom, sa tri podignuta prsta, koja predstavljaju znak Srbije - napisao je Aleks Blagojević uz fotografiju objavljenu na njegovom Fejsbuk profilu.

Aleks Blagojević je inače jedan od autora i potpredsednik organizacije "Faith Thinkers", koja se bavi teološkim temama. Iako je tokom ranijih godina bio ateista, 2003. godine, kroz niz dramatičnih događaja, predao je svoj život, kako kaže, veri u Isusa Hrista i postao čovek koji je posvećen hrišćanstvu i njegovim učenjima.

Aleks redovno predaje o teologiji, finansijama, investiranju i politici u crkvama, na konferencijama i univerzitetima kao što su Florida Gulf Coast University, Florida SouthWestern State College i Palm Beach Atlantic University, piše na sajtu C.S.Lewis Insitute u kratkoj biografiji autora.

On je takođe regionalni direktor za saveznu državu Floridu u organizaciji Ratio Christi, hrišćanskoj organizaciji prisutnoj na univerzitetskim kampusima širom zemlje, koja podstiče studente da kritički promišljaju hrišćanstvo i druge religije.

Podsetimo, Čarli Kirk je bio američki politički aktivista, književnik i medijska ličnost. Bio je osnivač nevladine organizacije Turning Point USA. Prepoznat je kao jedan od najistaknutijih glasova Trampovog MAGA pokreta u okviru Republikanske stranke.

Ubijen je 10. septembra 2025. u atentatu, dok je držao govor na univerzitetu u Juti. Njegova smrt je privukla međunarodnu pažnju i dovela do osude političkog nasilja od strane istaknutih domaćih i međunarodnih ličnosti.

Američki predsednik Donald Trampga je izuzetno cenio, kao i ljudi iz njegove administracije, a to se dalo videti i na velikom komemorativnom skupu koji je održan u Kirkovom rodnom gradu.

S druge strane, Erika Kirk je američka poslovna žena, direktorka neprofitnih organizacija i autorka podkasta.

Posle suprugove nasilne smrti postala je predsednica i izvršna direktorka konzervativne organizacije Turning Point USA (TPUSA), koju je njen pokojni suprug Čarli Kirk osnovao.

Poznata je i po tome što je osvojila titulu "Miss Arizona USA“ 2012. godine i učestvovala na takmičenju Miss USA 2012.

Osnivačica je organizacije "Everyday Heroes Like You", neprofitne inicijative koja podržava nedovoljno prepoznate humanitarne organizacije, kao i projekta BIBLEin365, koji promoviše čitanje Biblije. Takođe je voditeljka podkasta "Midweek Rise Up".

Ona i Čarli počeli su vezu 2019. godine, venčali se 2021. i zajedno imaju dvoje dece.