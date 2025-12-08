Slušaj vest

Razgovori s američkim predstavnicima o mirovnom planu za Ukrajinu bili su konstruktivni, ali ne i jednostavni, izjavio je u sinoćnjem obraćanju ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski uoči planiranih konsultacija s evropskim liderima u narednim danima.

Zelenski, Starmer, Merc i Makron na sastanku u Londonu Foto: Tolga Akmen/EPA, ADRIAN DENNIS / POOL/AFP POOL, Tolga Akmen/EPA, EPA Tolga Akmen

Zelenski je u subotu razgovarao s posebnim izaslanikom američkog predsednika Donalda Trampa, Stivom Vitkofomi Trampovim zetom Džaredom Kušnerom, a danas u Londonu se sastao s francuskim, britanskim i nemačkim liderima. Dalji razgovori planirani su u Briselu.

Volodimir Zelenski i Kir Starmer u Londonu Foto: Kin Cheung/AP

Tramp je Zelenskog optužio da "još nije pročitao" novi predlog mirovnog sporazuma i rekao da "nije siguran hoće li se Zelenski složiti s predlogom". Zelenski, s druge strane kaže, da "američki predstavnici znaju osnovne ukrajinske stavove".

Francuski predsednik Emanuel Makron danas se pridružio ukrajinskom predsedniku Volodimiru Zelenskom, britanskom premijeru Kiru Starmeru i nemačkom kancelaru Fridrihu Mercu u kabinetu britanskog premijera u Londonu.

Makron, jedan od najčvršćih saveznika Kijeva od početka rata, poručio je nakon sastanka da se rad usmerava na dva ključna cilja: jačanje bezbednosnih garancija za Ukrajinu i planiranje obnove zemlje.

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski u prvoj zvaničnoj poseti Irskoj Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Iz Elisejske palate naveli su i da je sastanak omogućio nastavak razgovora o američkom mirovnom planu.

Nakon više od dva sata provedena u Dauning stritu 10, čini se da su razgovori završeni - Kir Starmer, Emanuel Makron, Fridrih Merc i Volodimir Zelenski oprostili su se na ulazu rezidenciju britanskog premijera.

Merc i Makron potom su otišli, dok su se Starmer i Zelenski vratili unutra. Ne očekuje se konferencija za novinare o toku razgovora, ali se očekuje pisano saopštenje koje bi trebalo da sadrži neke detalje o onome što je rečeno.

Zelenski je rekao: "Jedinstvo između Evrope, Ukrajine i SAD je ono što je danas važno". On je u svojim izjavama zahvalio saveznicima na organizaciji sastanka, dodavši: "Mislim da je vrlo važno organizovati takve sastanke."

Emanuel Makron je rekao: "Ruska ekonomija pati, posebno nakon naših najnovijih sankcija."

- Svi podržavamo Ukrajinu i svi podržavamo mir - dodao je francuski lider.

Fridrih Merc je rekao da je "skeptičan prema nekim detaljima u dokumentima koji dolaze iz SAD."

- Dajemo podršku vašoj zemlji jer svi znamo da je sudbina Ukrajine i sudbina Evrope - rekao je Merc Zelenskom.

Zelenskog je danas dočekao ukrajinski ambasador u Londonu Valerij Zalužni, bivši komandant ukrajinskih snaga koji je tu dužnost obavljao od 2021. do 2024. godine.

Volodimir Zelenski i Emanuel Makron u Jelisejskoj palati Foto: TERESA SUAREZ/EPA

Zalužni je u London premešten nakon što ga je Zelenski smenio s mesta komandanta vojske, uprkos njegovoj velikoj popularnosti u vojsci i javnosti. U ukrajinskim i međunarodnim medijima ranije su se pojavljivali navodi o napetim odnosima dvojice lidera.

(Preneo: V.M.)

