Zemljotres jačine 7,6 stepeni pogodio je danas Japan, a još se ne zna obim materijalne štete i da li ima eventualno povređenih nakon žestokog potresa.

Međutim, građani Japana su okačili na društvene mreže neke od najstrašnijih snimaka, kako je sve izgledalo kada vam se ljulja tlo pod nogama na 7,6 stepeni po Rihterovoj skali.

Pojavili su se snimci iz prodavnica, privatnih kuća, kancelarija - moramo priznati da bi bilo teško osetiti se neuznemireno u takvoj situaciji. Najgore je što ne znate da li je to sve ili će se potres pogoršati i produžiti.

Ovog puta, zemlja se ljuljala oko dva minuta.

Potres se dogodio oko 23.15 po lokalnom vremenu, a epicentar je bio blizu prefekture Aomori, na dubini od oko 50 kilometara ispod morskog dna.

Nakon zemljotresa izdato je upozorenje na cunami za priobalne oblasti, uključujući prefekture Hokaido, Aomori i Ivata.

Prognozirane visine talasa su do tri metra.