"NISAM predsednik, pa MOGU da govoriM otvoreno"

Sergej Karaganov, dugogodišnji savetnik Kremlja i jedan od najuticajnijih ruskih geopolitičkih stratega, poručio je na državnoj televiziji Rusija 1 da "Rusijane vodi rat s Ukrajinom, nego s Evropom".

Karaganov je blizak Vladimiru Putinu i Sergeju Lavrovu, vodio je ruski Savet za spoljnu i odbrambenu politiku i godinama je bio dekan na Visokoj školi ekonomije u Moskvi. U intervjuu je izneo niz izjava koje pokazuju radikalizaciju retorike unutar ruskog sistema vlasti.

"Rat se neće završiti dok ne slomimo Evropu"



Karaganov je u intervjuu konstatovao da "nije predsednik, pa može da govori otvoreno".

- Rat se neće završiti dok ne slomimo Evropu. Moralno i politički, dok poludele evropske elite ne zaustave svoj novi, suludi juriš prema svetskom ratu - rekao je.

Dodao je da Rusija neće moći da postigne "konačni stabilni mir", ali bi se situacija mogla privremeno smiriti. Po njemu, "Evropa će se - raspasti."

- Evropa će se ponovo pretvoriti u smetlište država koje se međusobno bore i vode ratove, kolonijalizam, rasizam. Nekada su to mogli, sada ni kolonijalizam više ne mogu sebi da dopuste. Ali Evropa više nije mirna luka kakvom smo je delimično pogrešno smatrali. Ona je ponovo izopačeno zlo za celo čovečanstvo - rekao je on.

Prema Karaganovu, rusko vođstvo sada se suočava s "veoma neodgovornom, podivljalom i otupelom evropskom elitom" i "masovno zaluđenim stanovništvom".

"Propaganda u Evropi gora nego ona u Nemačkoj pre Drugog svetskog rata"



Karaganov tvrdi da je evropsko društvo izloženo velikom medijskom pritisku.

- Propaganda koja se sada obrušava na evropskog čoveka gora je od one s kojom se suočavala Evropa, Nemačka, pre početka i na početku Drugog svetskog rata.

Govori da "nisu svi Evropljani zaluđeni" pa dodaje kako se "nada da će se Evropa urazumiti pre nego što na sebe navuče težak greh primene oružja masovne odmazde".