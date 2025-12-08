Slušaj vest

Psi roboti sa likovima biznismena Ilona Maska, Džefa Bezosa i Marka Zakerberga, kao i lidera Severne Koreje Kim Džong Una, izazvali su senzaciju na Art Basel događaju u Majamiju.

Instalacija nazvana "Regular Animals", čiji je autor umetnik Majk Vinkelman, privukla je veliki broj posetilaca sajma održanog od 5. do 7. decembra. Na video-snimcima mogu se videti četvoronožni roboti koji se kreću unutar kruga od pleksiglasa.

- Osnovni koncept je da ovi psi roboti fotografišu sve što vide, a potom to štampaju u stilu koji odgovara svakom od različitih likova koje predstavljaju - objasnio je autor.

Roboti, koji su opremljeni kamerama, sudaraju se jedan sa drugim dok se kreću.

Oni na zadnjem kraju imaju štampač i povremeno sednu kako bi izbacili snimljene fotografije koje predstavljaju njihov "pogled na svet".

Majk Vinkelman, poznat i po nadimku Bipl (Beeple), želeo je da ovim provokativnim performansom osudi način na koji ovi tehnološki giganti pomoću algoritama koje kontrolišu oblikuju naše viđenje sveta.

- Ja znam koga oni predstavljaju, ali je bizarno kada ih vidite sa tim malim nogama i telima robota - kazala je jedna od posetiteljki sajma.

Art Basel je najveća svetska smotra moderne i savremene umetnosti koja se održava jednom godišnje, i to u Bazelu, Majami Biču i Hong Kongu. Osnovan 1970. godine, Art Basel preuzima ulogu galerija u pružanju podrške umetnicima i predstavlja pokretačku snagu u razvoju i promociji vizuelnih umetnosti.

Pored toga što prikazuje dela svetski poznatih umetnika, Art Basel uvek otvara vrata novim umetnicima koji predstavljaju novinu i avangardu u oblasti vizuelnih umetnosti.

Ove godine u Majamiju učestvuje 283 galerije iz 43 države sveta.