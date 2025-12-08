"Kontakti su u toku, ali razgovori još nisu nastavljeni, tako da nismo čuli nikakve konkretne izjave iz Kijeva, a još nismo obavešteni o rezultatima", rekao je Peskov
ČEKA SE
ZELENSKI JE REKAO GDE JE PROBLEM, ALI PUTINOV PR HOĆE PRECIZAN IZVEŠTAJ: "Još nam nisu dati rezultati pregovora SAD i Ukrajine!"
Slušaj vest
Kontakti sa Sjedinjenim Američkim Državama su u toku, ali razgovori o ukrajinskom rešenju nisu nastavljeni, a rezultati američko-ukrajinskih pregovora još nisu saopšteni Rusiji, izjavio je portparol ruskog predsednika Dmitrij Peskov.
"Kontakti su u toku, ali razgovori još nisu nastavljeni, tako da nismo čuli nikakve konkretne izjave iz Kijeva, a još nismo obavešteni o rezultatima", rekao je Peskov novinarima, odgovarajući na pitanje o ishodu kontakata SAD sa Ukrajinom i da li su američki predstavnici kontaktirali Rusiju povodom ovog pitanja.
U međuvremenu, oglasio se i predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski koji je otkrio gde je "zapelo", bar što se tiče ukrajinske strane, u razgovorima sa Amerikancima.
(Kurir.rs/Interfax/P.V.)
Reaguj
Komentariši