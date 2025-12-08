Kontakti sa Sjedinjenim Američkim Državama su u toku, ali razgovori o ukrajinskom rešenju nisu nastavljeni, a rezultati američko-ukrajinskih pregovora još nisu saopšteni Rusiji, izjavio je portparol ruskog predsednika Dmitrij Peskov.

"Kontakti su u toku, ali razgovori još nisu nastavljeni, tako da nismo čuli nikakve konkretne izjave iz Kijeva, a još nismo obavešteni o rezultatima", rekao je Peskov novinarima, odgovarajući na pitanje o ishodu kontakata SAD sa Ukrajinom i da li su američki predstavnici kontaktirali Rusiju povodom ovog pitanja.