Kontakti sa Sjedinjenim Američkim Državama su u toku, ali razgovori o ukrajinskom rešenju nisu nastavljeni, a rezultati američko-ukrajinskih pregovora još nisu saopšteni Rusiji, izjavio je portparol ruskog predsednika Dmitrij Peskov.

"Kontakti su u toku, ali razgovori još nisu nastavljeni, tako da nismo čuli nikakve konkretne izjave iz Kijeva, a još nismo obavešteni o rezultatima", rekao je Peskov novinarima, odgovarajući na pitanje o ishodu kontakata SAD sa Ukrajinom i da li su američki predstavnici kontaktirali Rusiju povodom ovog pitanja.

U međuvremenu, oglasio se i predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski koji je otkrio gde je "zapelo", bar što se tiče ukrajinske strane, u razgovorima sa Amerikancima.

(Kurir.rs/Interfax/P.V.)

