Slušaj vest

Ukupno 100 đaka kidnapovanih iz katoličke škole u ​​Nigerijiprošlog meseca pušteno je na slobodu, saopštilo je tamošnje hrišćansko udruženje.

Više od 100 učenika još uvek je u zatočeništvu. Oko 300 dece oteto je sa 12 njihovih nastavnika, kada su naoružani ljudi napali katoličku školu Svete Marije u zajednici Papiri, u saveznoj državi Niger, 21. novembra. Pedeset njih je pobeglo u narednim satima.

Portparol udruženja Danijel Atori rekao je za Asošiejted pres da je crkva saznala da su deca puštena tokom vikenda i da će biti prevezena u glavni grad države Niger, Minu, kako bi se sastali sa zvaničnicima.

Još uvek nije objavljeno kako su deca puštena i da li je neko uhapšen. Nijedna grupa nije preuzela odgovornost za otmice, ali je lokalno stanovništvo okrivilonaoružane bande koje napadaju škole i putnike radi otkupa.

Napad u državi Niger bio je jedan od niza nedavnih masovnih otmica u Nigeriji, a dogodio se četiri dana nakon što je 25 školske dece oteto pod sličnim okolnostima u gradu Maga u susednoj državi Kebi, koji je udaljen 170 kilometara.

Crkva u južnoj državi Kvara takođe je napadnuta otprilike u isto vreme, 38 vernika otetih u tom napadu prošlog meseca je oslobođeno.