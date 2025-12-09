veliki broj Iranaca je pobegao u SAD

veliki broj Iranaca je pobegao u SAD

Slušaj vest

Avion na kome se nalaze Iranci koji su deportovani iz SAD krenuo je ka Iranu, saopštili su zvaničnici iz Teherana.

Iransko Ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je da će u Iran biti deportovano 55 ljudi.

- Ovi ljudi su izjavili da žele da se vrate zbog antiimigracione i diskriminatorske politike SAD prema strancima, pogotovo prema Irancima - navodi se u saopštenju Ministarstva.

SAD tvrde da su "Iranci deporotvani iz pravnih razloga, jer su prekršili propise o migracijama".

U septembru su iranski zvaničnici saopštili da bi čak 400 Iranaca moglo biti vraćeno u skladu sa politikom Trampove administracije.

Tog meseca je u Teheran sleteo i prvi avion sa takvim putnicima.