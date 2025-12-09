Slušaj vest

Avion na kome se nalaze Iranci koji su deportovani iz SAD krenuo je ka Iranu, saopštili su zvaničnici iz Teherana.

Iransko Ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je da će u Iran biti deportovano 55 ljudi.

- Ovi ljudi su izjavili da žele da se vrate zbog antiimigracione i diskriminatorske politike SAD prema strancima, pogotovo prema Irancima - navodi se u saopštenju Ministarstva.

SAD tvrde da su "Iranci deporotvani iz pravnih razloga, jer su prekršili propise o migracijama".

U septembru su iranski zvaničnici saopštili da bi čak 400 Iranaca moglo biti vraćeno u skladu sa politikom Trampove administracije.

Tog meseca je u Teheran sleteo i prvi avion sa takvim putnicima.

U periodu pre i posle Iranske revolucije 1979. godine, veliki broj Iranaca je pobegao u SAD.

(Kurir.rs/Beta/Foto: Ilustracija/Preneo: V.M.)

