POČELO DEPORTOVANJE IRANACA IZ AMERIKE ZA TEHERAN! Otkriveno zbog čega ih šalju nazad u domovinu!
Avion na kome se nalaze Iranci koji su deportovani iz SAD krenuo je ka Iranu, saopštili su zvaničnici iz Teherana.
Iransko Ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je da će u Iran biti deportovano 55 ljudi.
- Ovi ljudi su izjavili da žele da se vrate zbog antiimigracione i diskriminatorske politike SAD prema strancima, pogotovo prema Irancima - navodi se u saopštenju Ministarstva.
SAD tvrde da su "Iranci deporotvani iz pravnih razloga, jer su prekršili propise o migracijama".
U septembru su iranski zvaničnici saopštili da bi čak 400 Iranaca moglo biti vraćeno u skladu sa politikom Trampove administracije.
Tog meseca je u Teheran sleteo i prvi avion sa takvim putnicima.
U periodu pre i posle Iranske revolucije 1979. godine, veliki broj Iranaca je pobegao u SAD.
(Kurir.rs/Beta/Foto: Ilustracija/Preneo: V.M.)