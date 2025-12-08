Slušaj vest

Međunarodni sud pravde proglasio je prihvatljivom rusku kontratužbu protiv Ukrajine u slučaju u kojem se tvrdi o mogućem kršenju Konvencije o genocidu i naložio stranama da dostave svoje argumente, saopštila je danas pres-služba suda.

Napominje se da je Međunarodni sud pravde u presudi od 5. decembra priznao da je ruska kontratužba "prihvatljiva kao takva i deo je tekućeg postupka".

Sud je odbacio zahtev Kijeva za odbacivanje tužbe, utvrdivši da ona spada u njegovu nadležnost i „ima direktnu vezu sa predmetom tužbe druge strane“, tj. Ukrajinom.

Ukrajina mora da podnese odgovor do 7. decembra naredne godine

Ukrajina mora da podnese odgovor na tužbu do 7. decembra 2026. godine, a Rusija će imati rok do 7. decembra 2027. godine da odgovori na argumente Ukrajine.

Podsećanja radi, 2. februara 2024. godine, Međunarodni sud pravde Ujedinjenih nacija objavio je privremenu odluku o tužbi Ukrajine protiv Rusije po Konvenciji o genocidu. U ovoj tužbi, Ukrajina je optužila Moskvu da iskrivljuje koncept genocida i zloupotrebljava ga kako bi opravdala invaziju svih razmera.

Sud je odbacio pet od šest prigovora koje je podnela Rusija, ali je takođe odbio da razmatra ukrajinske tvrdnje u vezi sa nezakonitošću priznanja takozvanih „LNR“ i „DNR“ i početka rata na osnovu lažnih optužbi za genocid, jer se, po mišljenju Suda, one ne tiču Konvencije o genocidu.