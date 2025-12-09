Slušaj vest

Merdžori Tejlor Grin je otkrila kako su neki republikanci promenili ponašanje prema Donaldu Trampučim je pobedio na unutarstranačkim izborima 2024. godine.

Tokom intervjua u emisiji "60 minuta" u nedelju, 7. decembra, Grinovu (51) je novinarka Lesli Štal pitala da li se njene kolege ponašaju na određeni način iz straha od Trampove reakcije.

"Uplašeni da ne skrenu sa njegovog koloseka"

Grin je insistirala da su neki republikanci u Kongresu bili "prestravljeni da ne skrenu s koloseka i da ne "zarade" ružnu objavu na Truth Social-u".

Nakon što je pomenula koliku podršku ima Tramp u Kongresu, Štalova ju je pitala: "A iza kulisa, da li govore drugačije?"

- Da, oh, to bi šokiralo ljude - odgovorila je Grin.

- Pa, hajde da šokiramo ljude - uzvratila je Štal.

Od podsmevanja do lojalnosti Trampu



- Gledala sam mnoge svoje kolege kako su ga ismevali, kako su se rugali načinu na koji govori, kako su mene stalno ismevali jer ga podržavam, a onda, kada je pobedio na primarnim izborima 2024. godine, svi su počeli, izvinite na izrazu, da mu se dodvoravaju i prvi put da stavljaju MAGA kačket - kaže Grin.

Reakcija Bele kuće i Trampa

Bela kuća nije odmah odgovorila na upit medija "Pipl". Međutim, nakon emitovanja intervjua, Tramp je na mreži Truth Social ponovo nazvao Grinovu "izdajnikom" i vređao je, nazivajući je "trulom jabukom" i "veoma glupom osobom".

Najava ostavke u Kongresu

Razgovor sa Štal bio je njen prvi veliki intervju nakon što je prošlog meseca objavila da planira da podnese ostavku u Kongresu u januaru 2026. godine.

Grin predstavlja 14. kongresni okrug Džordžije od januara 2021. godine i dugo je podržavala Trampovu agendu. Međutim, poslednjih meseci njih dvoje su u sukobu, jer je Grin javno kritikovala neke njegove odluke, uključujući ranije odugovlačenje njegove administracije da objavi dokumente povezane sa pokojnim osuđenim seksualnim prestupnikom Džefrijem Epstajnom.

U novembru je Tramp rekao da je Grin "zalutala" i povukao joj svoju podršku. Takođe ju je nazvao "izdajnikom" dan nakon što je rekla da je "kontaktiraju privatne bezbednosne firme sa upozorenjima za njenu bezbednost zbog talasa pretnji koje podstiče najmoćniji čovek na svetu".

Dana 21. novembra, Grin je objavila da planira da napusti Kongres, sa stupanjem na snagu od 5. januara 2026. godine, navodeći da je tretman od strane članova njene stranke bio "nepravedan" i "pogrešan".

Sukob oko Epstajnovih dokumenata

U intervjuu za "60 minuta", Grinova je rekla da je Tramp bio "besan" zbog njene podrške objavljivanju dodatnih dokumenata u vezi sa Džefrijem Epstajnom.

Grinova je opisala i telefonski razgovor sa Trampom.

- Razgovarali smo o Epstajnovim dokumentima i bio je izuzetno ljut na mene što sam potpisala peticiju za njihovo objavljivanje - rekla je, misleći na svoj potpis na peticiji u Predstavničkom domu SAD.

Usvajanje zakona i obavezno objavljivanje dokumenata

Nakon što je zakon brzo prošao Predstavnički dom i Senat, Tramp ga je potpisao, uprkos ranijim pokušajima da ga zaustavi.

Zakon obavezuje Ministarstvo pravde da u roku od 30 dana objavi sve dokumente povezane sa Epstajnom i informacije o istrazi njegove smrti u saveznom zatvoru 2019. godine.

Podrška žrtvama

- U potpunosti verujem da te žene zaslužuju sve ono što traže - rekla je Grin, misleći na Epstajnove žrtve.

- Traže da sve izađe na videlo. One to zaslužuju, a on je bio besan na mene.

Šta joj je Tramp rekao

Kada ju je voditeljka pitala šta joj je Tramp konkretno rekao, Grin je kratko zastala i odgovorila: