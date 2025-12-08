Slušaj vest

Google Street View stalno osvežava svoje fotografije, ali stare snimke ostaju sačuvane i dostupne za pregled. To znači da svako može da zaviri u prošlost svog komšiluka, da vidi kako su se zgrade menjale kroz godine ili da se priseti trenutaka iz prošlosti. Upravo tako je porodica Santosa doživela neočekivanu emociju kada su, prelistavajući stare fotografije svoje kuće, otkrili dirljiv prizor iz prošlih dana.

André Santos, softverski inženjer u Google-u, u 2023. godini odlučio je da instalira solarne panele na porodičnu kuću. Prilikom podnošenja zahteva za državnu subvenciju, bilo je potrebno dostaviti fotografije koje dokazuju da su paneli postavljeni nakon maja 2022. Dok su fotografije završnog rada bile dostupne, nije imao prethodne slike kuće koje bi pokazale originalno stanje.

Tada je Santos došao na ideju da istraži stare snimke pomoću Google Street View-a. Kada je podelio svoju ideju sa roditeljima, zajedno su pregledali arhivske fotografije kuće. Tada su ugledali scenu koja ih je ostavila bez daha – snimak iz septembra 2009. godine na kojem se vidi njihov davno preminuli deda kako radi na prilazu kući.

Ilustracija Foto: Shutterstock, Ilustracija

Fotografija koja budi emocije

Na početku, figura na fotografiji bila je mala i nejasna, ali zumiranjem su uspeli da potvrde da gledaju dedu kojeg su izgubili pre mnogo godina.

"Bilo je to neverovatno emotivno iskustvo. Nismo mogli da progovorimo ni reč," izjavio je Santos. Porodica, koja i dalje tuguje za voljenim članom, smatra ovu fotografiju neprocenjivim blagom koje zauzima posebno mesto u njihovim srcima.

Kako pregledati stare Google Street View fotografije

Ako ste radoznali da vidite kako je vaša kuća ili kvart izgledao pre nekoliko godina, to možete učiniti pomoću Google Maps aplikacije. Unesite tačnu adresu u pretragu, a zatim dodirnite fotografiju u donjem levom uglu ekrana. Kada se otvori Street View prikaz, dodirnite bilo koji deo slike kako biste videli vreme kada je fotografija snimljena. Ako postoji više snimaka iste lokacije, možete pregledati starije fotografije pomoću dostupnih opcija.