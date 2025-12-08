Slušaj vest

Mađarski premijer Viktor Orban izjavio je danas, tokom posete Ankari, da bi se Evropa "davila u ilegalnim migracijama da nema Turske".

"Stotine hiljada ljudi zaustavljeno je na turskim granicama svake godine, a milioni su sprečeni da idu dalje u Evropu. Mađarska stoji zajedno sa Turskom kako bi se dostignuća Ankare prepoznala", naveo je Orban na platformi X.

On se posebno zahvalio turskom predsedniku Redžepu Tajipu Erdoganu na stopiranju ilegalnih migranata.

"Koristim ovu priliku da se zahvalim predsedniku Erdoganu za njegovu migracionu politiku. Da Ankara nije štitila Evropu i da nije bila barijera Mađarskoj iz južnog pravca, život u Evropi bi bio nepodnošljiv. Turska je sve to zaustavila i u ime Mađarske, zahvaljujem se", rekao je Orban.

Tokom posete, Turska i Mađarska su potpisale više sporazuma u oblastima avijacije, bezbednosti, tehnologije, kulture i obrazovanja.

Postignut je dogovor o uspostavljanju Zajedničke grupe za planiranje - mehanizma koji treba da omogući institucionalniji pristup bilateralnim i globalnim pitanjima.