"DA NEMA TURSKE, DAVILI BISMO SE U ILEGALNIM MIGRACIJAMA": Orban kaže da bi bez Erdoganove politke život u Evropi bio nepodnošljiv (VIDEO)
Mađarski premijer Viktor Orban izjavio je danas, tokom posete Ankari, da bi se Evropa "davila u ilegalnim migracijama da nema Turske".
"Stotine hiljada ljudi zaustavljeno je na turskim granicama svake godine, a milioni su sprečeni da idu dalje u Evropu. Mađarska stoji zajedno sa Turskom kako bi se dostignuća Ankare prepoznala", naveo je Orban na platformi X.
On se posebno zahvalio turskom predsedniku Redžepu Tajipu Erdoganu na stopiranju ilegalnih migranata.
"Koristim ovu priliku da se zahvalim predsedniku Erdoganu za njegovu migracionu politiku. Da Ankara nije štitila Evropu i da nije bila barijera Mađarskoj iz južnog pravca, život u Evropi bi bio nepodnošljiv. Turska je sve to zaustavila i u ime Mađarske, zahvaljujem se", rekao je Orban.
Tokom posete, Turska i Mađarska su potpisale više sporazuma u oblastima avijacije, bezbednosti, tehnologije, kulture i obrazovanja.
Postignut je dogovor o uspostavljanju Zajedničke grupe za planiranje - mehanizma koji treba da omogući institucionalniji pristup bilateralnim i globalnim pitanjima.
Obnovljen je ambiciozni cilj za obim trgovine između Turske i Mađarske - sa prethodnih šest milijardi na cilj od 10 milijardi dolara.
(Kurir.rs/Haberler/P.V.)